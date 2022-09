Video: militar y motociclista se trenzan en moquete en zona primaria

Entornointeligente.com /

El hecho ocurrió en la madrugada de ayer en una gasolinera ubicada en la compañía Maramburé de Luque. El denunciado fue identificado como Gustavo Raúl Mendoza Garay, de 30 años , quien dio positivo a la prueba de alcotest con un resultado de 0.85 Mg/L, según el fiscal interviniente Silvio Alegre.

El sujeto fue imputado por violencia familiar y exposición al tránsito terrestre , debido a que de acuerdo a las expresiones del fiscal Alegre, no existió dolo en un intento de feminicidio.

El investigador tuvo en cuenta las imágenes del circuito cerrado y la declaración testifical de la víctima. Además, Gustavo Raúl Mendoza en declaraciones en la mañana de este martes prácticamente admitió todos los hechos , según el fiscal.

La imposición de medidas está a cargo de Atención Permanente del Juzgado de San Lorenzo.

La víctima, inmediatamente luego de lo sucedido, denunció el caso en la comisaría 60ª de la jurisdicción y después el agente del Ministerio Público ordenó la detención de Mendoza Garay.

De acuerdo al relato del fiscal Alegre, la mujer declaró esta mañana ante el Ministerio Público y afirmó que la pareja se encontraba en una discoteca donde comenzaron a discutir por celos. La denunciante agregó, además, que en la ocasión Gustavo Raúl la maltrató verbalmente.

«En un momento dado el señor se bajó del auto y luego él va a la casa y saca su camioneta y allí es que cuando la encuentra en la estación de servicios a su pareja, le atropella», indicó el fiscal.

En su huida, el procesado perdió la dirección de su rodado y fue a caer a una canaleta ubicada al costado de la calle Hernandarias . En este momento intervino la Policía Nacional y se comprobó que el mismo estaba ebrio.

Silvio Alegre manifestó también que no se configura en la causa «el elemento dolo a la tentativa de feminicidio , porque de serlo así, la hubiera atropellado directamente y lo que pasó fue que la quiso asustar y le rosó. La chica me mostró su herida y no es grave afortunadamente, pero igual la trasladé al hospital (…) por eso es esta la calificación que yo creo que se adecua al actuar de este sujeto», explicó el fiscal.

