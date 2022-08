+VIDEO | Marlon Fernández se disculpó con el Táchira: «Dije cosas que no son»

Entornointeligente.com /

El mediocampista Marlon Fernández se retractó de sus palabras el pasado fin de semana, contra la situación económica de sus compañeros y de él mismo en el Deportivo Táchira y se disculpó con el club, el cual quedó en evidencia que tiene problemas de finanzas.

Fernández le respondió a un aficionado que le reclamó tras el empate del Táchira con el Carabobo, el jugador fue captado en video donde aseguró que algunos de los hijos de sus compañeros comen «pan con agua», porque la directiva del equipo les adeuda sus honorarios profesionales.

Puede leer: +VIDEO | Jugador del Deportivo Táchira denuncia falta de pagos Ante ésto, el club reaccionó de forma silenciosa, porque dos días después y extrañamente, el jugador decidió hacer un video publicado en su cuenta de Instagram comentando que: «Paso por acá para dar la cara y aclarar algunas cosas. Vengo a ofrecer disculpas porque creo que reaccioné de una manera no debida (…) dije cosas que no son así y a la larga perjudicaron al club. Son cosas que en el momento uno no piensa por rabia o indignación» confesó el futbolista.

Lo cual genera la duda de ¿por qué decir «cosas que no son»?, si días atrás se filtró una carta de los jugadores exigiendo sus bonificaciones y el pago de los últimos tres meses de sueldo.

«En cuanto a lo económico, los jugadores llegamos a un acuerdo con la directiva, un plan de pago que están cumpliendo a cabalidad», declaró Fernández, confirmando que el club mantiene la deuda con algunos jugadores.

Recordemos que el once aurinegro no es el único en el ojo del huracán de falta de pagos, a éste, también se le suman el Deportivo Lara y el Aragua FC.

