(VIDEO) Lula calificó a Guaidó de «impostor» y pidió una alternancia en el poder en Venezuela: «No existe presidente insustituible»

23-08-22.-El expresidente y candidato presidencial de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, abogó por la realización de «elecciones libres» en Venezuela para que haya una «alternancia en el poder». «Yo defiendo la alternancia en el poder no sólo para mí. Lo deseo para Venezuela y para todos los países. No existen presidentes insustituibles. No existe eso», dijo en conferencia de prensa con medios internacionales, en medio de la campaña electoral. «A mí me gustaría para Venezuela lo que yo quiero para Brasil. Yo quiero que las elecciones sean más libres, que se acaten los resultados», remarcó el líder del Partido de los Trabajadores. Sin embargo, Lula rechazó la política asumida por países de la Unión Europa y Estados Unidos de reconocer como presunto «presidente encargado» al líder opositor Juan Guaidó, a quien calificó como «un impostor». El expresidente y candidato destacó el importante vínculo comercial entre Venezuela y Brasil y consideró que la relación entre ambos países debe ser con «respeto» y sin entrometerse en asuntos internos, para respetar la «autodeterminación de los pueblos». **Con información de de Monitoreamos / Reuters

LINK ORIGINAL: Aporrea

