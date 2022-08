(Video) Jurista pide revisar Ley de Tránsito y considera injusta sanción por matar o herir de gravedad

Entornointeligente.com /

Santo Domingo.- El abogado Amadeo Peralta llamó al país y sobre todo a los legisladores prestar atención a la Ley 63-17 sobre Tránsito y Movilidad, ya que la ley en materia de sanciones pecuniarias (multas) es buena pero en materia penal por crímenes, heridas y mutilaciones se quedó sin sanciones ejemplarizantes.

El abogado dijo que es injusto para las víctimas y para sus familiares, el hecho de que una o varias personas fallezcan por la imprudencia y culpa de otros y que la pena mínima sea de 3 años.

Estableció que no importa si el conductor del vehículo, estuviera borracho, endrogado o bajo los efectos de cualquier sustancias, no importa si tiene o no tiene licencia, no importa si no tiene seguro el vehículo, tampoco importa si el conductor no sabe manejar, no importa si el vehículo es robado, no importa si tiene o no tiene placa, no importa a cuantas personas o familias haya matado con el vehículo, al final de cuenta tenemos una ley que no provee ninguna de esas situaciones para agravar la pena más de tres años.

Dijo que el artículo 303, párrafo 5 de la ley 63-17 sobre tránsito y movilidad otorga impunidad cuando se comete un crimen simulando ser un accidente, ya que esa modalidad de sicariato si es utilizada no tiene ninguna sanción severa.

