+VIDEO | Habla la madre del buzo venezolano desaparecido hace 9 meses

Más de 9 meses han pasado de la desaparición forzada del buzo profesional Hugo Marino por parte de funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y aún se desconoce su paradero y su estado de salud.

Su madre, su esposa e hijas han exigido en reiteradas oportunidades al régimen de Nicolás Maduro una fe de vida del profesional de 54 años, experto en inspecciones subacuáticas, que fue detenido el pasado 20 de abril cuando regresaba al país procedente de la ciudad de Miami, Estados Unidos, donde tiene su residencia.

Sus familiares temen que pase lo mismo que ocurrió con el concejal Fernando Albán y el capitán Rafael Acosta Arévalo quienes fallecieron durante su detención en manos de los organismos de seguridad del régimen chavista.

Este jueves su incansable madre volvió a enviar un mensaje a través de sus redes sociales, rogando porque alguien la escuche. Pidió a las autoridades venezolanas que informen sobre su hijo. Marino también tiene la nacionalidad italiana, por tal motivo, esperan que el gobierno de ese país europeo intervenga para acabar con esta pesadilla.

“Mi hijo se dedicaba a buscar personas desaparecidas en el mar y ahora soy yo la que está pidiendo ayuda para buscarlo a él”, dijo en un video colgado en sus redes sociales.

#DONDEESTAHUGOMARINO Nueve meses y una semana pidiendo ayuda y no logro encontrar quien tenga un poco de buena voluntad y me diga donde tienen a mi hijo por favor ayúdeme no solo secuestraron a mi hijo sino a toda su familia pic.twitter.com/HOxDt0Y1v9

— Beatriz (@bsmarinos) January 30, 2020

Si sabes #DóndeEstáHugoMarino , no te lo calles. Su familia vive en constante angustia y desesperación. Imagina por un momento qué sentirías si fueras tu el que vive esa situación #NoCalles #FeDeVidaHugoMarino #MedidasCautelaresCIDH #UnRTPuedeAyudar . @bsmarinos https://t.co/qhzv5mOerF

— Marta Maneiro Pérez (@Pikitraki) January 30, 2020

