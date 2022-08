Video: fuerte balacera por enfrentamientos entre bandas delincuenciales en Buenaventura

Entornointeligente.com /

En la noche de este martes se registró una fuerte balacera en el barrio Juan XXII en Buenaventura. Un líder social del Distrito confirmó a El País que los enfrentamientos entre dos bandas delincuenciales iniciaron alrededor de las 5:00p.m.

En redes sociales se conocieron videos de la intervención de la Fuerza Pública y, según una hipótesis preliminar, una patrulla de la Policía estaba adelantando labores de vigilancia, cuando fue atacada por hombres armados.

Sin embargo, el líder de la comunidad aclaró que el cruce de disparos inició antes de que los uniformados de la Policía hicieran presencia en la zona. Igualmente, señaló que esta situación de orden público no es nueva y se ha intensificado en la última semana.

A esta hora se registra una fuerte balacera en la comuna 7 de Buenaventura, la Policía se enfrenta con una banda criminal, hasta el momento no se registran personas heridas.

— El País Cali 📰 (@elpaiscali) August 31, 2022 Las intensas balaceras se prolongaron durante más de dos horas y en horas de la noche, luego de la llegada de la Policía y los intercambios de disparo con uno de los grupos criminales la tensión disminuyó.

Hasta el momento no se conoce un reporte oficial de personas heridas como consecuencia de estos enfrentamientos armados.

Los habitantes de las comunas 7 y 8 de Buenaventura se encuentran atemorizados por esta situación que ya es recurrente. Según la comunidad, San Luis, Juan XXII y Bellavista son los barrios más afectados por los intercambios de disparos.

Sobre estos hechos de violencia, la exdirectora de Cooperación Internacional del Distrito de Buenaventura aseguró que «no paran las fuertes balaceras en nuestra Buenaventura, la zozobra, el miedo, la angustia son latentes en nuestra gente».

Además, hizo un llamado urgente al gobierno del presidente Gustavo Petro y a su gabinete ministerial a hacer presencia en este Distrito del Pacífico.

El líder social Leonard Renteria se pronunció a través de redes sociales y criticó el «silencio» del alcalde Víctor Hugo Vidal frente a estos hechos de violencia.

Presidente @petrogustavo por amor a Dios le suplicamos nos ayude, no queremos seguir viviendo esto, una hora llevan nuestros hermanos en comuna 7 entre las balas, estamos cansados de contar muertos y vivir esto, la gente no soporta más. 😭😭😭 no tenemos alcalde pa nada.

«Según eso que dijo el año pasado el alcalde tenemos que esperar que uno de los dos bandos gane y se decida quién manda y se acomoda todo, eso decía el alcalde el año pasado en medio de las violencias, ahora lo habita el silencio», aseguró Renteria.

Según eso que dijo el año pasado el alcalde tenemos que esperar que uno de los dos bandós gane y se decida quién manda y se acomoda todo, eso decía el alcalde el año pasado en medio de las violencias, ahora lo habita el silencio. Después dicen que soy enemigo de su administración

