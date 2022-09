(VIDEO) Experta en migración: «Deben ser investigadas mafias que incentivan migración con ofertas engañosas»

Entornointeligente.com /

07-09-22.-María Montoya, abogada y consultora en migración venezolana, expresó que «se están creando mafias en negocios fraudulentos para incentivar la migración de forma engañosa». En el programa Vladimir a la Carta, alertó que existen supuestas empresas ofreciendo TPS al llegar a Estados Unidos. «Hay «empresas» que están ofreciendo «paquetes turísticos», que ofrecen el TPS al ingresar a EE.UU. Esto es muy delicado. Esa posibilidad no existe», precisó. La abogada explicó que el TPS ( Estatus de Protección Temporal) sólo es posible para los venezolanos que estaban en territorio de Estados Unidos hasta el 8 de marzo de 2021. Asimismo, recalcó que los venezolanos que están llegando a EE.UU y solicitan asilo, este no se lo otorgan de manera inmediata sino que inician un proceso. «No le están dando asilo a todos los venezolanos, lo que hacen es una entrevista de miedo creíble, que si la pasan pueden pedir el asilo», explicó. A su vez, detalló que estas mafias les ofrecen a los venezolanos pasarlos por el tapón del Darién y muchas veces los dejan a la deriva. *El peligro del Darién* La experta en migración, hizo énfasis en que se debe insistir en crear conciencia migratoria y explicar los peligros que corre una persona que decide atravesar el Darién. «Hay que explicar lo que sucede en el Darién. Existe la trata de blanca, las personas pueden ser carne de cañón para redes de delicuentes, grupos armados, violaciones, asesinatos, secuestros. Hay que generar conciencia a través de la educación migratoria», detalló. El aumento de la migración venezolana por el Darién ha sido exponencial. «En los primeros seis meses del 2021, cruzaron 200 venezolanos por la selva del Darién y en los primeros seis meses del 2022, incrementó 8 mil %. Sólo en junio atravesaron 11 mil venezolanos», precisó. Montoya explicó que según la información que maneja, existen los venezolanos que parten desde Venezuela a EE.UU por el Darién y los venezolanos que están haciendo una segunda y hasta tercera migración. «El 73% de los venezolanos que emigran en este momento a través del Darién, que salen desde Venezuela es porque la situación para ellos no ha cambiado, por la crisis económica y social. Los venezolanos que están haciendo una segunda y tercera migración por el Darién, lo hacen por la xenofobia que han recibido en otros países, que aunque estén mejor, se sienten excluidos y vejados», explicó. También alertó que hay venezolanos saliendo desde San Andrés, Colombia en embarcaciones hacia Nicaragua para evitar el paso por el Darién. «Tengo información de esta semana, de venezolanos que están en San Andrés, que me han contactado diciéndome que hay embarcaciones que salen de noche a Nicaragua y si la capacidad es de 20 personas, montan 40 para cobrar más. Esperemos que no pase una tragedia», dijo. *»Hay unas estimaciones de la ACNUR donde para el 2024, seríamos 8 millones de venezolanos fuera»* La abogada explicó que según sus estimaciones, la migración venezolana no va a aumentar, sino que se va a mantener si la situación económica, política y social sigue igual. Finalmente, hizo un llamado a mantenerse informados y no caer en la desinformación en materia de migración. «Se ha desvirtuado la información legal de la migración. Existe mucho, «es que yo creo», «es que me dijeron», hay que validar la información, siempre recomiendo seguir portales de noticias calificados o periodistas que hablen en blanco y negro», dijo.

