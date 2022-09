(VIDEO) Estudiantes, dirigentes sociales y gremios recogerán fondos para pagar multa que impuso el TSJ a universidades

Entornointeligente.com /

«Si es necesario hacer potazos, haremos potazos», enfatizó Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV. El abogado Eduardo Torres, de la Coalición Sindical Nacional, informó que tienen previsto hacer una colecta, en Parque Carabobo

Hacer un «potazo», o varios, para recoger los fondos con los cuales pagar la multa que impuso el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a las universidades. Este es el compromiso asumido por líderes estudiantiles, dirigentes sociales y gremiales que manifestaron el pasado martes en Parque Carabobo contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, indicó que no se ha establecido un parámetro para el pago de la multa y consideró que es necesario que se celebre un Consejo Universitario extraordinario «cuanto antes». También ratificó: «Si es necesario hacer potazos, haremos potazos».

El abogado Eduardo Torres, de la Coalición Sindical Nacional, informó que tienen previsto hacer una colecta, en Parque Carabobo, para «pagar esa multa». Rememoró el momento cuando multaron al humorista venezolano Laureano Márquez «por hablar de la morrocoya, y nosotros recogimos los reales y se los pagamos a Chávez. Ahorita vamos a hacer otra colecta».

Ahora «el tribunal dice que hay que pagar una multa», comentó la dirigente gremial Lina Mantilla. «Bueno, se la pagamos con este dinero, con el que ellos mismos crearon: un dinero inexistente», afirmó, mientras mostraba billetes que ya no están en circulación. «Si el instructivo no existe, pues nosotros vamos a pagar la multa con este dinero que no existe».

Fuera de ironías, reiteró: «Si hay que pagar una multa la vamos a pagar, entre todos la vamos a pagar».

El TSJ multó a varios rectores universitarios por solicitar la nulidad de un instructivo que, según dictaminó el tribunal, no existe.

