VIDEO: Estudiantes de Medicina de Míchigan abandonan ceremonia en protesta contra profesora antiabortista

Ha sucedido en la Universidad de Michigan, donde centenares de alumnos han abandonado su acto de bienvenida a la profesión, la llamada «White coat ceremony», como señal de oposición a que la intervención principal de la gala la protagonizase la doctora Kristin Collier, profesora de la facultad que había realizado comentarios públicos abiertamente «provida».

Gran repercusión En las imágenes difundidas en redes sociales se puede apreciar a los alumnos, vestidos con sus inmaculadas batas blancas, saliendo de la sala justo cuando la doctora Collier se disponía a hablar. En pocas horas, el vídeo se ha convertido en un fenómeno viral y ha recibido más de 100.000 retuits y 800.000 ‘me gustas’.

Las numerosas reacciones al tuit muestran la división de opiniones latente en Estados Unidos. Algunas de ellas han aplaudido la acción: «Como médico jubilado, saludo y felicito a cada uno de ustedes que siguió su conciencia y se puso de pie y se fue. Utilizar esta plataforma para expresar su respeto por la autonomía médica es un primer paso para cumplir con su compromiso», ha defendido la usuaria Tia Will (@medwoman1).

