Video: El escándalo que protagonizó el senador Álex Flórez en aparente estado de embriaguez

En un hotel en Cartagena y en un aparente estado de embriaguez, el senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, protagonizó un escándalo e insultó a la Policía luego de que funcionarios del lugar le negaran la entrada en compañía de otra persona.

De acuerdo con la Policía, los hechos ocurrieron cerca a las 4:00 a.m. de este viernes en un hotel de Bocagrande, luego de que el Senador intentó ingresar con una acompañante sin el debido registro en el libro de huéspedes, contrariando las reglas del establecimiento, lo que habría generado que insultará a los empleados del lugar, al punto de que estos tuvieron que llamar a las autoridades.

En video quedó registrado el escándalo que protagonizó el senador del Pacto Histórico, Alex Florez, quien en un aparente estado de embriaguez insultó a la Policía cuando le impidieron la entrada a un hotel en Cartagena.

Al llegar la Policía, fueron recibidos con insultos y señalamientos por parte del Congresista, como quedó registrado en un video en el que, además, se logra ver cómo Florez no se deja ayudar por un hombre que intenta entrarlo al hotel para evitar el enfrentamiento con los uniformados.

«Asesino, cuéntale a Colombia cómo mataste a los pelados inocentes, cuéntales», dice Flórez mientras es sostenido por la persona que intenta sostenerlo y a quien, además, en repetidas ocasiones le pide soltarlo.

Estas palabras llenaron de rabia a uno de los uniformados, quien le cuestionó al Senador del partido del Gobierno si le consta si fue él quien cometió esos hechos. «¿Le consta que fui yo? Usted puede ser senador, pero a mí me respeta, pégueme para que vea que lo capturó», le dice el policía mientras Flórez le grita cobarde y asesino.

Ante estos hechos la Policía informó que se procedió a dejar el procedimiento registrado en material fílmico, así como a aplicar la orden de comparendo y se instauró denuncia penal por parte del personal uniformado por el delito de injuria y calumnia.

Dice que no se arrepiente Alex Florez, senador del Pacto Histórico.

Tras lo que sucedió, el Congresista entregó declaraciones en Blu Radio, en medio de las cuales aseguró que no se arrepiente del escándalo que protagonizó.

«Tuvimos una discusión bastante caldeada en un momento de tragos (…) Hay gente que no le gusta que uno sea humano y no me voy a disculpar por algo que corresponde a la naturaleza de cada uno (…) No me voy a arrepentir en tener discusiones así tan naturales», dijo.

Incluso, aseguró que lamentablemente hay miembros de la Fuerza Pública que se comportan de una manera bastante triste y que por el hecho de ser senador no va a guardar silencio.

Además, aclaró que contrario a lo que dijo la Policía, él no estaba intentando ingresar con nadie.

