VIDEO: El dramático parto de una venezolana en un taxi

Entornointeligente.com /

El hecho se registró en el municipio de Cucuta Norte de Santander, cuando un taxista trasladaba a una mujer en trabajo de parto al hospital.

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Por: Go+ Noticias

Era un día común de trabajo para Luis José Niño, un hombre de 54 años, que ha dedicado los últimos 10 años a conducir taxi.

Luis se movilizaba con vehículo, por la avenida 8 del barrio Sevilla, del municipio de Cucuta Norte de Santander, cuando decidió aceptar un servicio, como es habitual. Sin embargo, no se trataba de un servicio común: era una mujer en estado de gestación que se dirigía al hospital Universitario Erasmo Meoz, por alerta de parto.

Cuando la pasajera, que no ha sido identificada, de origen venezolano, subió al taxi, sucedió lo inesperado: el parto no dio espera y el pequeño nació al interior del vehículo.

«Yo me movilizaba en las horas de la mañana en mi jornada laboral de trabajo cuando una mujer me sacó la mano y me dijo que necesitaba un servicio de urgencia. Yo me dirigí hasta donde ella me indicó y cuando llegué me percaté que era una mujer en proceso de parto. Cuando ella subió al carro, decía que no aguantaba más y finalmente una familiar de ella la auixiló y fue cuando nació el bebé al interior del carro», señaló el taxista de 54 años.

«El bebé que incluso nació con el cordón ombilical enrollado en su cuello, yo le dije a la familiar que tuviera mucho cuidado y en menos de 10 minutos ya estaba entrando a las urgencias del centro hospitalario»; informo don Luis Niño.

La mujer y el recién nacido fueron llevados finalmente al hospital de Erasmo Meoz, donde fueron recibidos madre e hija por el personal médicos que los atendió rápidamente y se sabe el infante nació en un óptimo estado de salud.

Entre tanto, se conoció que el infante, nacido con 3.190 gramos de peso y 52 centímetros de estatura,

Por su parte, Luis José Niño indicó que continuará con sus labores habituales, y prometió visitar constantemente al pequeño, que le dejó enseñanzas y una historia para contar al ser la primera vez que vive esta experiencia.

View this post on Instagram

A post shared by GO+ Noticias (@go_masnoticias)

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com