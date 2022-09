Video: el alegato de la defensa de Cristina Kirchner en el caso Vialidad

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este lunes de mañana, Carlos Beraldi , abogado defensor de la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner , presenta su alegato del caso Vialidad , por la que está acusada la expresidenta de comandar una asociación ilícita de corrupción con fondos públicos .

A fines de agosto, el fiscal Diego Luciani pidió que Kirchner sea condenada a una pena de prisión efectiva de 12 años e inhabilitada de por vida a ejercer cargos públicos. Puntualmente, está acusada de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, debido a supuestas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante su mandato y el de su marido, el ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), en Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.

Este lunes de mañana, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, Beraldi teorizó sobre una una persecución contra la vicepresidenta. «Es inédido. Es perseguida cinco veces por el mismo delito: asociación ilícita. Hay causas Hotesur , Los Sauces, Cuadernos…es algo inédito», lanzó el abogado de la vicepresidenta.

Al referirse a la denuncia formulada por Javier Iguacel —exjefe de Vialidad, el organismo público que administra las rutas—, el abogado se refirió al informe que el exfuncionario de Macri encargó a los técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad sobre la ejecución de las obras otorgadas a Lázaro Báez en Santa Cruz.

Cristina Kirchner. Foto: AFP Y exhibió una de las conclusiones de ese informe: «Del examen practicado no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse, salvo en algunos casos puntuales que fueron detallados en cada obra. Los desajustes de certificación de obra observados no se consideran relevantes en relación a la magnitud de las respectivas obras».

«Grande habrá sido la sorpresa de Iguacel cuando la prueba central con la que él pensaba hacer la denuncia le salió en el sentido opuesto. Fueron por lana y volvieron esquilados», dijo Beraldi. Se refirió así a informes en los que aparecía vinculada Iecsa, la firma de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. «Habían ido por Cristina, pero se encontraron con Macri», dijo el abogado defensor.

Previamente, Beraldi reeditó un viejo planteo con el que pretendió que el caso Vialidad no llegara a juicio: el argumento de que estos hechos ya se habían investigado.

Primero se refirió a que en 2008, en una causa iniciada por una denuncia de la Coalición Cívica, el juez Julián Ercolini se declaró incompetente para investigar los hechos. «La causa quedó radicada ante los jueces competentes de la provincia de Santa Cruz y en los dos procesos, tanto el que había venido del juez Ercolini, como el que se había iniciado en la justicia federal de Santa Cruz, terminaron siendo desestimados. En un caso fue dictado el sobreseimiento de las personas, con un argumento: que no existía delito. Lo que se había dicho en un programa de televisión no constituía ninguna infracción. Y la otra causa terminó con un archivo de las actuaciones por inexistencia de delito. Empezó a hablarse de este tema en el 2008, fue judicializado en distintas sedes, los jueces consideraron que no existía delito», dijo Beraldi.

Luego se refirió al desembarco de Javier Iguacel en la DNV y por ende a la causa iniciada en 2016, que llegó a este juicio oral por una denuncia suya. Cuestionó a los fiscales del caso -Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahiques- y el hecho de que Cristina Kirchner fuera incluida como principal imputada en la causa, citada a indagatoria y posteriormente inhibida.

Al comienzo de su presentación, el abogado comenzó con una crítica central al fiscal Luciani. Dijo que formuló la acusación «como si el juicio -durante el cual, a su criterio, no quedaron probados los hechos- no hubiera ocurrido».

«Durante nueve jornadas escuchamos un alegato en donde, habiéndose olvidado todo lo que se dijo en este juicio, se formularon y sustanciaron las mismas acusaciones que se venían mencionando desde 2008 y luego desde 2016. Como si el juicio no hubiese existido», cuestionó el abogado de Kirchner.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com