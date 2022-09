(VIDEO) Ecuador: Van 27.000 venezolanos registrados en plan «Estoy aquí»

Entornointeligente.com /

Ecuador comenzó este jueves el proceso de regularización de unos 600.000 venezolanos y 400.000 ciudadanos de otras nacionalidades.

Hasta horas del medio día de este viernes 27.641 venezolanos en Ecuador se registraron en el proceso de regularización denominado «Estoy Aquí» que inició este 1 de septiembre y que en esta primera fase está a cargo del Ministerio de Interior de Ecuador. A través de su cuenta Twitter @MinInteriorEc el Ministerio del Interior detalló que durante los primeros días de registro han agendado 26.468 citas para la verificación de datos y emisión del Certificado de Permanencia Migratoria. El subsecretario de Migración de Ecuador, Richard Karolys, precisó que hasta las 09h30, en Pichincha se registraron 8.992 personas; en Guayas, 8.630; Manabí, 1.605 y en Cuenca, 1.452, reseño una nota de prensa del Ministerio de Interior. Asimismo, explicó que una vez los venezolanos obtengan su cita deberán acudir a uno de los 19 puntos de Registro Migratorio con 77 ventanillas habilitadas en el territorio ecuatoriano. Ventanillas en Quito y Guayaquil indicó que de acuerdo con un estudio previo se determinó que en Quito y Guayaquil hay mayor presencia de venezolanos y que por esa razón en estas ciudades establecieron más puntos de atención. En Quito, en la plataforma del Sur (sector Quitumbe) se abrieron 20 ventanillas, a las cuales deberán acercarse los venezolanos el día y hora programado en la cita. Mientras que en Guayaquil hay 16 puntos ubicados en el Terminal Terrestre. El subsecretario de Migración señaló que con esta regularización Ecuador conocerá cuántas personas extranjeras están en el territorio y qué actividades realizan. ¿A quién va dirigido el proceso? Este proceso de regularización va dirigido a personas que están de forma irregular en el territorio nacional. «Se considera una persona irregular a quien ingresó al país por pasos regulares, pero en torno al tiempo que ya se les otorgó las extensiones terminaron», apuntó. Dejó claro que quienes ya tienen visa no deberán acogerse al proceso. Destacó que ninguno de los trámites que realiza el Ministerio del Interior, a través de Subsecretaría de Migración, genera algún costo para los extranjeros. Explicó que una vez validada la información se hará un cotejamiento con la Policía Nacional de Ecuador y el Consejo de la Judicatura para otorgar a los venezolanos el Certificado de Permanencia Migratoria. Al respecto aclaró que no podrán acceder a este documento quienes posean antecedentes penales. Finalmente, Karolys señaló que este registro no tiene como finalidad deportar a los ciudadanos extranjeros que permanecen de forma irregular en el territorio. «Tenían temor de que existan operativos y sean deportados, pero no estamos en ese proceso, confíen en el Estado ecuatoriano que hace un arduo trabajo para este proceso de regularización». Indicó también que una vez que concluya la regularización existirá la información propicia para establecer políticas públicas sobre movilidad humana. La regularización fue anunciada el pasado mes de junio por el Gobierno de Ecuador a través del Decreto 436 en el que otorga amnistía migratoria y regularización extraordinaria a los venezolanos que hayan ingresado a su territorio a través de pasos oficiales hasta el 1 de junio de 2022.

