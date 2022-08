VIDEO: Drama en centro comercial de California cuando la mano de un niño se atoró en escalera eléctrica

Entornointeligente.com /

Por El Diario NY

Tomó más de una hora rescatar al joven de 13 años después de que su mano se atascara en el mecanismo del centro comercial MainPlace Mall en Santa Ana, alrededor de las 6:30 p.m. del pasado domingo, según el East Bay Times.

11 year old boy gets hand stuck on escalator at Mainplace mall Santa Ana pic.twitter.com/vI9MI72jQC

— Andrew Martinez (@am7622365) August 2, 2022

Los equipos liberaron al adolescente desarmando la escalera mecánica con una herramienta Dremel, según KTLA y KTTV. «No sé cómo sucedió esto», dijo el jefe del batallón de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, Michael Morganstern, según los medios.

La víctima, que no ha sido identificada públicamente, estaba en condición estable cuando los equipos llegaron al lugar, lo que les permitió trabajar para liberar su mano, informó KTLA.

