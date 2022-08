+VIDEO | Dibujaron con harina PAN a Yulimar Rojas

Entornointeligente.com /

Un artista venezolano, oriundo del estado Mérida, realizó una obra de arte en honor a la atleta venezolana, Yulimar Rojas, con harina PAN, en respuesta a la polémica que se generó por un mural que se realizó días atrás en su estado.

«Hoy me desperté, me metí en Facebook y veo los memes que tienen con la pintura que están haciendo en Mérida de Yulimar Rojas. Vi que ella dijo que si no la quitaban no iba a seguir saltando; a lo que la quitaron, ahora supuestamente la estaban haciendo mejor, pero quizás va peor. Entonces dije que chimbo que en Mérida haya tanto arte y no puedan hacer una buena pintura. Soy merideño y estoy dando la cara por el arte merideño. Yo no tengo pintura, pero más criollo imposible, con harina», comentó Neuf Trejo al mostrar su creación en las plataformas digitales.

El nativo de El Vigía, busca que su arte sea tomado en cuenta como una propuesta para que reemplace el antiguo mural de la atleta por lo que ahora busca ponerse en contacto con la gobernación del estado Mérida para obtener los permisos.

Asimismo, fue la misma Yulimar quien posteó esta creación del merideño en sus redes sociales, y aseguró que esta obra es «maravillosa e increíble».

