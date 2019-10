[Video] Con 21 hijos, prometió que no tendría más, pero quedó embarazada ¡de nuevo!

Entornointeligente.com /

La mujer, residente en Lancashire (Inglaterra), reveló la noticia a través de un video publicado en YouTube, que ya tiene más de 290.000 visualizaciones .

En esa grabación, en la que aparece con su esposo, Noel, de 48 años, Sue manifestó que hacía unas semanas le habían hecho unos exámenes con los que confirmó que todo estaba “bien” con el feto. De igual manera, aseguró que todos en su familia estaban “emocionados” con la llegada de este bebé , del que aún se desconoce el sexo.

Ese periódico también informó que la pareja, cuyo primer hijo nació en mayo de 1989, recibe cada semana prestaciones sociales por 170 libras esterlinas (758.000 pesos) .

A continuación puedes ver el video con el anuncio del embarazo y, en seguida, una foto de Sue, su esposo y algunos de sus hijos.

