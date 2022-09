(VIDEO) Colombia: Petro recomienda a los pobres dejar de tomar refrescos para que sean más ricos

Entornointeligente.com /

El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió este lunes a los impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados que contempla su reforma tributaria, la cual se va a debatir en el Congreso de la República. El presidente colombiano, dijo que las personas de bajos recursos al dejar de tomar refresco y optar por opciones más saludables como el agua, «no los hace más pobres, al contrario, es más rico». «No estoy de acuerdo en que si un pobre deja de tomar gaseosa y se pasa al agua o a la leche o a algo que le otorgue salud, sea más pobre, al contrario, es más rico. Los invito a mirar el criterio de la regresividad desde el prisma de la vida», reza el mensaje por el presidente del país vecino. Es necesario recordar que, en el cierre de la Cumbre de Mandatarios del Pacífico, Petro se refirió al gravamen de las gaseosas y aseguró que no se trata únicamente de obtener un recurso adicional para el país sino también es una cuestión de salud. De acuerdo con el mandatario colombiano, las gaseosas son causantes de varios problemas de salud y un alto porcentaje de las personas que las consumen suelen tener más tendencia a padecer de diabetes, si es que no son diagnosticadas con ella en la mayoría de los casos. «El impuesto a las gaseosas no es para recaudar plata, es para que la gente no tome tanta gaseosa. Lo que hacemos es ahorrarnos una plata, porque realmente es malo tomar gaseosa. Un gran porcentaje se enferma de diabetes», dijo el Mandatario. Igualmente, aseguró que es muy «chévere tomar gaseosa mientras los costos los asume el Estado y la sociedad, pero que no puede ser así». Además, añadió: «Pero no es el problema sólo de la gaseosa: por qué si la riqueza de este país es de carbón y del petróleo (…) por qué si los precios se suben y aumenta la rentabilidad, por qué no coger un pedazo de esa plata para llevar agua potable al litoral Pacífico». Ya lo había dicho el mes pasado. Ver video. Con información de agencias.

