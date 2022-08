VIDEO: Captan el escalofriante momento cuando sujeto intentó secuestrar a una niña en EEUU

Entornointeligente.com /

Por El Diario NY

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! De acuerdo con las imágenes de seguridad que fueron tomadas frente a la casa de la familia de la niña el miércoles en la ciudad de Hamilton, la menor estaba sacando la basura cuando el sospechoso se acercó y agarró en el brazo a la niña, informó Fox News.

El sospechoso identificado como Deric McPherson, de 33 años, fue captado intentando arrastrar a la niña. La menor logró apartarse y gritar de forma desgarradora, lo que le ayudó a escapar del peligro.

Finalmente la niña se pudo escabullir y corrió inmediatamente a su casa y contó la situación a sus padres.

Entretanto, McPherson fue arrestado ese mismo día y formalmente acusado de imposición sexual grave e intento de secuestro, de acuerdo con los registros policiales.

«Este tipo pasó, me tocó y tiró de mi. Simplemente me soltó porque grité», relató la niña, cuyo nombre no ha sido revelado, al programa «Good Morning America» de ABC.

Lea más en El Diario NY

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com