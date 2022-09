(VIDEO) Cantv abrirá ronda de acciones en mercado de valores el 21 de septiembre

Entornointeligente.com /

El próximo 21 de septiembre, la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (Cantv) abrirá en las bolsas de valores hasta 5 por ciento de sus acciones, proceso que se hará en cuatro rondas, informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Durante su participación en la Reunión Anual de la Federación Iberoamérica de Bolsas y Mercados de Valores, también resaltó que van a abrir acciones en empresas mixtas de petróleo. «Ya ese proceso está en cambiado y pronto Venezuela va a tener noticias». «Pero yo quiero informar hoy, que a partir del 21 de septiembre será la apertura de hasta 5 por ciento de las acciones de Cantv. A partir del 21 de septiembre comienzan las rondas», precisó. Detalló que, en primer momento, serán convocados los accionistas C y D, y en un segundo los trabajadores y jubilados que no son accionistas. Al respecto, señaló que uno de los objetivos es «socializar el capital y las acciones de empresas del Estado». Además, para una tercera ronda, están llamados los accionistas minoritarios y en una cuarta, inversionistas nacionales o internacionales que deseen participar en las telecomunicaciones. «La invitación es a participar de esta colocación de acciones de Cantv», expresó. Igualmente, Rodríguez explicó que la Bolsa de Caracas ha recuperado valores similares a la prepandemia por Covid-19, a pesar de que en el país no hay una cultura de acudir al mercado de valores. Destacó que también hay un balance positivo en los montos autorizados en valores y en el número de empresas que están ofertando en este mercado, alcanzando 60 entidades en comparación con las 31 de 2018, y el sector agropecuario en cuatro meses registra 109 por ciento más hasta agosto pasado. Rodríguez indicó que vienen varias empresas mixtas que estarán cotizando, pero se anunciarán en su momento. «Ya el presidente Nicolás Maduro había anunciado al país un proceso de apertura para dar impulso al mercado de capitales en Venezuela y este es un paso más en esa dirección y podemos pronto poder anunciarle al país la colocación de acciones en las empresas mixtas del país», agregó la vicepresidenta.

