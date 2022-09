(VIDEO) Baloncesto: Venezuela se mete en cuartos de final en la AmeriCup 2022 tras derrotar a México

Entornointeligente.com /

La selección Vinotinto de basket avanza a Cuartos de Final en la AmeriCup 2022, luego de anotar su segundo triunfo en el torneo. Primero, en su debut ante Panamá, los comandados por Fernando Duró demostraron gallardía y lograron hacer suya la victoria por marcador final de 72-58. Ahora, Venezuela derrotó a su similar de México por marcador 80-74 y así consiguió boleto para la nueva fase de la competencia, que reunirá a los ocho mejores. Así lo informó este lunes en Twitter, la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB). Agrega la FVB que cuatro jugadores lograron doble dígito en puntos. Se trata de José Materán (19 unidades), José Ascanio (17), Windi Graterol (17) y Edgar Martínez (14). Venezuela tuvo un arranque flojo en este juego de la AmeriCup, aunque no sin asestar golpes a su rival. No obstante, los mexicanos dominaron la escena con su piloto Paul Stoll. A falta de seis minutos del segundo cuarto los aztecas tenían ventaja de 13 tantos. Luego, la Vinotinto contrarrestó la ventaja de su contrincante, que terminó siendo de 42-35 al término de la primera mitad de partido. En lo adelante, la defensa criolla se hizo sentir en Recife, impidiendo ofensivas sencillas a México. La selección de las alturas regresará al tabloncillo del Geraldão Arena este martes 6 de septiembre. Se enfrentará al combinado de Estados Unidos. Los cuartos de final de la AmeriCup serán el jueves 8 de septiembre. Al terminar la fase de grupos, Venezuela conocerá a su rival. Yohanner Sifontes con récord de asistencias Yohanner Sifontes tuvo un partido histórico contra México en la Americup, que se lleva a cabo en Recife, Brasil. El base criollo se unió a Gregory Vargas y Sam Shepherd como los únicos jugadores que han dejado 11 asistencias en un partido con la selección nacional de baloncesto. Sifontes dejó 11 asistencias en el juego ante la selección de México en la jornada de ayer de la Americup 2022. Gregory Vargas fue el primero en lograr el hito con 11 asistencias ante Islas Vírgenes el 13/11/2018 y a Sam Shepherd (11 ast vs Colombia el 29/04/1989). Con información de Venezuel News / Líder en Deportes.

