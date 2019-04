Video: Así inició el programa Chévere Nights de Finde

Entornointeligente.com / Con música, concursos y mucho humor inició anoche la nueva temporada del programa, ahora dominical, Chévere Nights de la Diva, Milagro Germán. El programa que tenía 15 años de transmisión ininterrumpida por el Telesistema canal 11 y salió del aire el pasado mes de diciembre. Chévere Nights” se transmitirá los domingos a las 9:00 la noche por el canal 11 y participan junto a Milagros, los talentos dominicanos: Irving Alberti, Luis José Germán, Kenny Grullón, José Guillermo Cortines. View this post on Instagram ¡Atención!: Pongan esa alarma ⏰ a las 8:55 pm para que no se pierdan ni un chin chin que a las 9:00 arranca CHÉVERE NIGHTS por el 11 EN VIVO @telesistema11rd ¿Copiadooo? A post shared by Milagros German (@cheverenights11) on Mar 31, 2019 at 3:47pm PDT Artículos relacionados: Sergio con asignación especial en “Chévere Nights” Sergio Carlo Protesta a través del “Antinoti” Irving: “Algunos políticos no les importa el bienestar del país,… Video: ¡Confirmado! Chévere Nights pasará a ser un programa semanalLINK ORIGINAL: Hoy Digital

