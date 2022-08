(VIDEO) AN exige extradición de Julio Borges y Osman Tabosky por intento de magnicidio contra el presidente Maduro

Entornointeligente.com /

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, instó este jueves a defender la sentencia de la justicia venezolana de las últimas horas en la que condena a 17 terroristas implicados el magnicidio frustrado contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, perpetrado el 4 de agosto del año 2018. Rodríguez también solicitó al gobierno de Estados Unidos la entrega del empresario Osman Alexis Delgado Tabosky, quien tiene código rojo de Interpol por estar vinculado al caso de magnicidio frustrado en contra del presidente Nicolás Maduro. Lo mismo a las autoridades de Colombia con el dirigente político, Julio Borges, por ser presuntamente el «autor intelectual». «Estados Unidos debe entregar a Osman Alexis Delgado Tabosky que tiene código rojo de Interpol. Colombia o el país donde esté, debe entregar a Julio Borges que tiene código rojo de Interpol y es el jefe intelectual de este magnicidio en grado de frustración», aseveró. Rodríguez indicó que, «desde este momento, los diputados y diputadas salgamos en la defensa no solo del sistema judicial, sino del tribunal por la sentencia a los responsables», porque la «canallada mediática ya comenzó a tergiversar los hechos y a convertir en héroes a unos asesinos». Asimismo, señaló que los asesinos y la derecha venezolana siempre tiene como cómplices a periodistas y medios de comunicación. «La canalla mediática ya está saliendo a convertir en héroes a los asesinos y tergiversar los hechos. Todavía hoy, hay medios que señalan el presunto atentado, como la BBC, AFP, EFE, El País, ABC y toda esa basura mediática», expresó. Las declaraciones del presidente del Poder Legislativo se desarrollaron durante el debate en la sesión ordinaria de este jueves, en la que se presentó ante la plenaria el Proyecto de Acuerdo en rechazo al intento de Magnicidio en Grado de Frustración contra el presidente Nicolás Maduro, en 2018. Por este hecho fueron condenadas 17 personas; doce de los acusados resultaron condenados a 30 años de prisión, mientras que otros cinco fueron condenados a penas de 24, 20, 16, 8 y 5 años de prisión. Por su parte, el diputado José Vielma Mora, en su intervención detalló que «ese intento de magnicidio contra del presidente Nicolás Maduro, fue planificado por la derecha venezolana con apoyo de Colombia». «Hace exactamente cuatro años se planificó, se organizó desde el extranjero el magnicidio a la máxima autoridad de Venezuela, era un día tranquilo, un día sábado, fue una planificación sistemática, financiamiento económico y un grupo paramilitares ya entrenados que venían de las guarimbas», puntualizó. A su vez, el diputado por la bancada opositora Alfonso Campos, manifestó su rechazo ante las acciones que atentan contra la estabilidad del país y están fuera de la constitución. «Nunca aceptaremos planificaciones o actos que estén fuera de la constitución y atenten contra la estabilidad del país, hacemos un llamado a estos sectores que van en contra de los principios de la vida, creo en la justicia venezolana y pedimos que la justicia llegue a donde tenga que llegar, repudiamos todo acto que vaya en contra de las autoridades que constitucionalmente hayan llegado al poder y si aspiramos un cambio sea por la vía democrática; no a la violencia, no al atentado, repudiamos todo acto que atente contra la vida y estabilidad política del país», enfatizó.

Rodríguez pidió dejar tranquilo al pueblo venezolano, ya que la política de paz del Gobierno Bolivariano ha evitado daños. Concluyó diciendo que si se hubiese ejecutado el magnicidio, la violencia se hubiese desatado en el país.

Con información de AVN / Globovisión.

LINK ORIGINAL: Aporrea

