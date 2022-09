Video: al menos 17 muertos y tres personas heridas deja incendio en restaurante de China

Entornointeligente.com /

Al menos 17 personas murieron y tres resultaron heridas en el incendio de un restaurante en la ciudad de Changchun, en el noreste de China, indicaron las autoridades locales.

El incendio se produjo a las 12:40 horas (04h40 GMT) en un restaurante de esta ciudad, capital de la provincia de Jilin, informó el gobierno local en un comunicado en la red social Weibo.

Varios videos publicados en las redes sociales chinas mostraron imágenes de las llamas arrasando la planta baja del establecimiento, con una densa humareda negra saliendo por las puertas y ventanas.

17 Killed in Restaurant #Fire in #China ‘s #Changchun

Three other people have been hospitalised. The cause of the first is being investigated. pic.twitter.com/EYumybOSnb

— Prateek Pratap Singh (@PrateekPratap5) September 28, 2022

«Los bomberos acudieron inmediatamente al lugar de los hechos» y las operaciones de rescate concluyeron a las 15h00, según el comunicado.

«Los heridos fueron enviados al hospital y se han iniciado los trámites para los fallecidos», añadió.

Las autoridades anunciaron una investigación para determinar las causas del incendio y los responsables del local están siendo interrogados por la policía.

#Jilin #China 🇨🇳- At least 17 people killed and three injured after fire erupts at the Hongyu Small Oil Cakes Restaurant on Yiju Road in #Changchun , local officials have said with cause of incident under investigation (📹新唐人大陸新聞) pic.twitter.com/ldkDenHPxW

— CyclistAnons (@CyclistAnons) September 28, 2022

Si bien China ha avanzado en la sensibilización en la lucha contra los incendios y el cumplimiento de las normas de seguridad, sigue habiendo siniestros de manera habitual.

A mediados de septiembre, un espectacular incendio arrasó con un rascacielos de 218 metros de altura en la ciudad china de Changsha, en el centro del país, sin dejar ninguna víctima según los bomberos.

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com