+ VIDEO | Aeropuerto, por Yaneth Battikha

Acabo de comprar el mejor pasaje de todos que es la vida, decidí que mis miedos no retrasan más mi vuelo y mi equipaje lo llevo ligero; solamente coloqué la mansedumbre, la humildad y el perdón para no demorarme en ninguna escala.

Si me toca el pasillo lo disfrutaré y si me toca la ventanilla también, pero si me toca el medio no me quejaré y me gozaré.

Muchos empezarán en viaje contigo, hay quienes conocerás en las escalas pero otros se bajarán de tu vuelo, no importa, de todos vas a aprender.

