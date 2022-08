Vidente tiene una mala predicción para la Miss Venezuela, Amanda Dudamel: «Que se vaya a aplaudir a otra parte» (+Video)

Entornointeligente.com /

En las últimas horas la mujer trans colombiana, reina de belleza y missologa, Dayanara Salas Morelo ofreció en sus redes sociales una predicción rumbo al concurso de belleza más importante del mundo, el Miss Universo 2022 que celebrará su edición número 71 en fecha y sede por anunciar próximamente. En el material audiovisual que compartió bajo su cuenta oficial en la red social de la camarita , la colombiana enfatizó que ve ganando a la representante de la isla del encanto, Puerto Rico, Ashley Ann Cariño como la sexta reina universal del territorio caribeño.

Por otro lado, comentó que en cuanto a la actual Miss Venezuela 2021, Amanda Dudamel Newman , reiteró que no la ve ni figurando ni siquiera en las primeras 20, por lo cual comentó claramente estas palabras: ‘’La que no quedará en nada será Miss Venezuela. Miss Venezuela que se vaya a aplaudir a otra parte, no quedará en nada. Miss Venezuela no quedará en nada’’, reiteró sobre Amanda.

Al mismo tiempo, destacó que su paisana, la Miss Universe Colombia 2022 , María Fernánda Aristizabal estará en ese Top 5 peleando corona.

Redacción de Gossip Vzla.

