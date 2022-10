Vidal y Medel se suman a Alexis y arremeten contra críticas por ausencia en libro de texto infantil: «Cansa desmentir a los payasos»

Entornointeligente.com /

La polémica está instalada. La ausencia de Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel en el libro del Ministerio de Educación «Héroes y Leyendas del deporte chileno» ya es una controversial.

Si bien ya Alexis se manifestó al respecto, ahora fue el turno de Medel y Vidal.

Ambos usaron sus redes sociales para responder las críticas del periodista Juan Cristóbal Guarello , que en Canal 13 cuestionó duramente a los futbolistas e incluso deslizó que fue por algo monetario.

Medel apuntó que «quiero aclarar lo siguiente: Ni yo ni mi representante hemos pedido dinero por la realización del libro ‘Héroes del deporte’ ni ningún otro libro. Son decenas los libros, publicaciones, ilustraciones, caricaturas y hasta imitaciones que se han realizado sin mi autorización, y nunca hubo ningún reclamo ni nada parecido de mi parte. Que el proyecto inicial al que se nos invitó en el 2017, no tenía ninguna relación con el Mineduc. Y les pido a los mala leche que inventaron y repitieron como loros que no le hagan daño al periodismo «.

Vidal, eso sí, fue más punzante y arremetió con todo contra los críticos. Los trató de payasos.

«Después de las mentiras que tuve que ver y escuchar hoy, aclaro. Hace 5 años, en 2017, salió un libro de ilustraciones de deportistas. Era un libro que se vendía en las librerias , no de ningún ministerio. En ningún momento ni yo ni mi representante de toda la vida pedimos ningún dinero ni nada a las personas que hicieron el libro. Esa es una mentira que inventaron los mismos payasos de siempre. Sobre mí se hicieron libros, documentales y un montón de cosas con total libertad, nunca hice ningún problema a nadie. No entiendo porque 5 años después del libro salen con esto. Quería aclarar esto porque siempre hay mentiroso que inventan y si no lo aclaro queda como que es verdad. Aunque cansa siempre tener que desmentir a los mismos payasos».

