Vidal habla de su cercanía con Messi y explica por qué «los del Real Madrid me tienen tanta mala»

Entornointeligente.com /

A pesar de que Arturo Vidal está enfocado en ir tomando cada vez mayor ritmo en el Flamengo, el volante chileno no olvida sus anteriores pasos como en Colo Colo y en el Barcelona.

En conversación con Fla TV, el «King» revivió sus inicios en el profesionalismo, cuando vestía la camiseta del Cacique. En ese sentido, expresó: «Como todo futbolista al principio, muy complicado, difícil porque había otros jugadores, pero con trabajo, esfuerzo y sacrificio se me dieron las cosas para saltar a Europa muy joven . Pasé por una generación Sub 20 con la que salimos terceros del mundo y de ahí en adelante a trabajar nomás».

Sobre el mejor club en el que ha estado, sostuvo: «Sería injusto decir un lugar, he tenido una carrera muy linda. He estado en los mejores equipos del mundo, en grupos lindos y con los mejores jugadores del mundo. Me ha tocado la suerte y me he preparado para estar en medio de ellos».

Respecto a la amistad que forjó con Lionel Messi en el Barcelona, dijo: «Aún seguimos en contacto. Leo es una persona muy tranquila, concentrada en lo que es el fútbol, piensa mucho. Tiene una calidad difícil de explicar, pero he tenido otros compañeros fuertes como Ribéry, Robben, Lewandowski. Sería injusto nombrar unos».

Además, repasó el golazo que le marcó al Real Madrid con el conjunto catalán: «Yo no lo olvidaré. Por eso me tienen tanta mala los del Real Madrid. Es uno de mis goles favoritos». ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com