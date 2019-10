Vidal: “Estoy triste por no ser titular en el Barcelona”

Entornointeligente.com /

Arturo Vidal , quien solo jugó 13 minutos en la victoria 2-1 del Barcelona en su visita al Slavia Praga, manifestó su inconformidad por su rol de suplente en la presente temporada con el conjunto azulgrana.

“Estoy triste por no ser titular, pero lo importante es que se ganó… Es complicado cuando estás bien física y futbolísticamente, cada vez que me ha tocado lo he hecho de la mejor forma.

“Es una decisión técnica, yo siempre estoy preparado, pero cuesta, espero que los próximos partidos ya empiece a jugar más minutos, seguiré trabajando duro y fuerte para volver a ser titular”, dijo el mediocampista en entrevista para Fox Sports Chile .

El apodado ‘ Rey Arturo ’ ha disputado hasta el momento ocho encuentros en lo que va de la temporada y solo fue titular en uno, ante el Sevilla (4-0). En los siete restantes fue considerado de relevo y en solo en dos jugó más de 20 minutos.

Arturo Vidal protesta al árbitro por amonestarlo en el juego ante Inter de MIlán Getty Images En el partido de la jornada anterior de la Champions League entre el Barça e Inter de Milán que se definió (2-1) a favor de los culés, el ingreso al campo del chileno fue fundamental y recibió elogios incluso de Lionel Messi, quien resaltó su labor.

El malestar de Vidal no es nuevo, pues ya en algún momento de la temporada pasada utilizó sus redes sociales para dejar patente su inconformidad por el papel como suplente al que estaba relegado.

A la postre, el mediocampista fue el futbolista más destacado en la Semifinal de Vuelta de la Champions League, en la que el Barça fue goleado por el Liverpool.

