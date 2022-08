Vida: ¿Qué tan perjudicial es la tecnología para los niños?

Entornointeligente.com /

CARACAS.-La especialista en desarrollo infantil, profesora de Neurociencias y directora del Centro de Terapias del Desarrollo, Rusdeiba Agelvis , recomendó a los padres estar precavidos con el crecimiento de sus hijos y el uso en demasía de los equipos tecnológicos, los cuales impiden el desarrollo motriz y del lenguaje.

Asimismo, afirmó que esto imposibilita la concentración de los infantes en las aulas de clases, así como su rendimiento en las actividades asignadas.

«A partir del primero de enero de 2022 se considera por la OMS que los videojuegos se pueden convertir en una adicción; es decir, está clasificada en una categoría diagnóstica. Tenemos que tener muy en cuenta los signos que diferencian a los niños que socializan un rato y luego toman su tablet para jugar; a los niños que no la pueden soltar y que no puede estar cerca de un dispositivo electrónico (…) ya empieza a haber un corte en el vínculo social.

Nunca jamás deben empezar ante de los dos años, porque entonces el cuerpo tarda en sentarse, tarda en caminar o gatear», dijo.

La especialista indicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estipuló que el infante puede usar sus dispositivos móviles al menos dos horas diarias; pero esas horas de esparcimiento frente a la tablet deben ser distribuidas en toda la jornada del día.

La Asociación Americana de Pediatría prohíbe antes de los dos años el uso de pantallas en los niños porque ese es una etapa importante de crecimiento

En entrevista concedida a Esteninf Olivarez y Luis Miguel Núñez para Unión Radio , Agelvis también comentó que los programas que colocan a los niños de emitir sonidos o señas impiden un desarrollo del lenguaje, porque los padres deben estar allí para reforzarlo.

«El 70% de los niños que no logran copiar de la pizarra rápido son todos aquellos que no gatearon; y los que no gatearon ahorita, son estos que están expuestos a tecnología en pandemia. Es una cadena que va a seguir.

Los papás son los primeros que deben apartar el teléfono, porque si no lo sueltas, el niño también dirá que tú también los tienes», agregó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que este tipo de uso de dispositivos tecnológicos en los niños en demasía, puede generar trastornos mentales y adicciones que terminan aislándolos .

