Vida: la renuncia silenciosa que afecta al entorno laboral

CARACAS.-La psicóloga y coach de Bienestar y Alegría, Raiza Martínez , explicó que el término conocido como «renuncia silenciosa» es una situación que se viralizó en redes sociales sobre los límites que se debe colocar en los puestos de trabajo y la realización de las mínimas tareas que exige un determinado cargo.

«Hay que aclarar el término, porque la renuncia silenciosa puede tener otro concepto por parte de las personas. No es que las personas agarran y se van, esto se trata de que las personas están cumpliendo con lo que les toca hacer en el trabajo. Inclusive, están dejando de hacer otros tipos de actividades que muchas veces las organizaciones en estos tiempos te piden la colaboración, la cual son potras actividades que no son inherentes a tu cargo y esto no está sucediendo ¿Por qué? porque tenemos una nueva generación que son los centennial-millenials que son 100 % tecnológicos y necesitan de la inmediatez de la información», explicó.

La especialista indicó que es importante que se señale en el contrato laboral las áreas en las cuales la empresa está aceptando a una persona a formar parte de su plantilla, y los gerentes deben saber cómo sobrellevar a esta generación centennial-millenials.

En entrevista con Esteninf Olivarez y Luis Miguel Núñez para Unión Radio , Martínez abogó por la promoción del bienestar laboral en las compañías, la cual se puede aplicar con un modelo de «felicidad organizacional» que incentive el estado de los empleados.

«Debemos evaluar dónde estamos fallando para poder modificarlo, cambiarlo, transformarlo, y eso solo se puede hacer a través de medir la felicidad en las organizaciones», expresó.

El término apareció en videos de TikTok que van desde reflexiones sobre los límites que colocamos en el trabajo, el balance entre la vida personal y laboral, hasta chistes sarcásticos.

