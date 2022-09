«Vida Kids»: el programa infantil que resalta en una TV dominicana que le niega espacios

Entornointeligente.com /

La Tía Nancy tiene más de 30 años en el mundo del entretenimiento infantil. Su icónica guitarra rosa y su voz han acompañado el crecimiento de múltiples generaciones en República Dominicana. Su divertida imagen frente a cámara, al lado de esos personajes infantiles que han ido desapareciendo de los canales nacionales, está clavada en nuestras memorias.

Sin embargo, aunque siempre la veíamos pululando entre los programas de Alambrito, La Tia Jocelyn o Kanquimania, no fue hasta hace un año cuando su sueño se hizo realidad al ver nacer su primer programa televisivo.

Se trata de un espacio donde los sueños pueden hacerse realidad, la imaginación puede volar, los aprendizajes se multiplican y los valores se afianzan… Eso es «Vida Kids, ¡el programa de los niños!», que se transmite por Televida, canal 41.

El programa se transmite los sábados a las 2:00 de la tarde por Televida canal 41 y su retransmisión se pasa los domingos a las 10:00 de la mañana y los lunes a las 2:00 de la tarde.

«Vida Kids nace con la intención de crear contenido adecuado a la edad de cada niño, en donde los valores, la educación y el amor hacia Dios son el hilo conductor a una hora llena de alegría, diversión y aprendizaje para devolver a la niñez dominicana su derecho de recibir de los medios las herramientas necesarias para nuestro desarrollo», así es como describe la comunicadora de 10 años de edad, Sara Liz, a Vida Viks.

Diecisiete infantes, con objetivos muy claros, y cuatro adultos saltan en la pantalla del canal catolico Televida cada sábado y domingo haciendo cumplir el sueño de decenas de fomentar una niñez sana y en valores.

No hay una palabra más apropiada que «increible» para describir las emociones que despierta ver a las estrellas del programa de los niños en función.

Desde hace un año acaparan una hora cada fin de semana en el canal catolico nacional. El objetivo del programa nació en la cabeza del Padre Kenedy, productor de Televida, quien expuso la necesidad de un espacio dirigido específicamente para los niños, sin embargo parece mentira que sin haberse realizado un casting estas diecisiete estrellas llegaron justo a donde tenían que hacerlo.

La desesperación del apóstol catolico de salir al aire y darle calidad televisiva a los niños, tras una propuesta de la Tia Jocelyn, no dio chance a que se realizarán dichas pruebas en las que pudieran distinguirse las habilidades de cada niño, no obstante hoy se evidencia que eso no fue problema.

Todos los que conforman el elenco, o fueron alumnos de «la maestra del país» como cariñosamente le llama Alambrito a la Tia Nancy, o tuvieron alguna cercanía con las Tías que, acostumbradas a trabajar con la niñez, vieron una luz brillante en ellos.

«Todos los niños que están con nosotros o cantan o bailan o tienen algo especial, pero lo más importante es que todos están ahí porque tienen una familia que los ha formado en valores y los ha guiado», expresó la Tía Nancy.

Los valores

Mucha energía, educación de primera, dulzura, elocuencia al hablar y seguridad, es lo que reluce en Javielis, Sara Liz y las gemelas Mia y Lia, quienes durante una tarde de visita por la redacción del Listín Diario, no dejaban de mencionar su intención de fundamentar a quienes las ven en los «valores cristianos».

«Lo que más me gusta, aparte de que enseñamos a los niños valores cristianos…», refirió Lia en una de las ocasiones, quien además afirmó que no le gusta ligar el ámbito escolar con el profesional, prefiere dejar de lado los favoritismos y ganarse con esfuerzo sus méritos académicos e igual darlo todo en eso que ama hacer.

La excelencia que evidencian en el programa, dando consejos de todo tipo y enseñando normas de buena conducta a quienes las ven, la mantienen en todos los demás aspectos de sus vidas… así lo respaldaron sus padres, quienes nunca las dejan solas y afirman tener niñas y niños meritorios, bien portados, temerosos de Dios y que sostienen en su vida personal lo que presumen en el programa.

«Para mì tener el valor cristiano es mucho más que pensar que hay un Dios, es sentirlo y saber que siempre está para nosotros y en Vida Kids lo ponemos en práctica y lo hacemos de muchas maneras, pero divertido, para que los niños no se sientan presionados y que se diviertan y así se involucren en el valor cristianos», sostuvo Mia, con solo 12 años de edad.

Abrazadas a la oportunidad, sin recibir nada más que satisfacción a cambio, las pupilas de Escarchín, Fofita, Tía Nancy y Tía Jocelyn presumen con orgullo el compromiso social que han asumido.

«Estoy muy agradecida de que la Tia Nancy me haya escogido entre tantos niños, también muy talentosos, para hacer parte de Vida Kids», manifestó Javielis, o Fofitica.

Cómo se sostienen «El padre se reúne con nosotras (ella y Jocelyn) y nos dice: queremos un programa para los niños, pero para evangelizar, para hacer que los niños se porten bien y sean felices, todo lo moderno pero basado en la palabra De Dios… y yo siempre anhelaba tener un programa infantil como Vida Kids y le digo: padre, yo voy a estar aquí, pero no tengo un centavo», recordó Nancy.

Con cariño, la Tía refiere que la respuesta de Keneddy fue: «no se preocupe Tía, que le vamos a dar para su dieta, transporte y todo lo que necesite».

Desde entonces, aseguró que las vivencias de su espacio se dan como si fuese «un apostolado», todo lo que fluye no es más que por pasión.

«A los niños no se les da ningún viático, ni a las mamás, lo que hacemos es con el corazón», reveló.

No cuentan con anunciantes o patrocinadores, durante su primer año el show se ha mantenido en el aire a base de las donaciones que recibe la cadena cristiana y que alimentan toda la plataforma.

Luego de una pasada entrevista en la que salió a relucir esto, se han estado coordinando avances de apoyo, que no han resultado en nada.

«Lo que salió en Esto No Es Radio, no fue que nos lo propusimos. Salió porque se dió el tema, no fue que nosotros dijimos: ¡ay, vamos a decir esto para ver si logramos algo!.. Mucha gente se ha acercado, se está trabajando en eso, pero no se ha llegado a ningún acuerdo», relató la Tía.

En los consejitos de la Tia Josely, ofrecen tips de como leer la Biblia, la tia Nancy tiene algunas canciones que enseñan a los niños de como orar, siempre tenemos el valor de la semana, algunos chicos siempre dan tips de como seguir a Dios correctamente. Como portarse bien, entre otras cosas

Estando en la edad de explorar, de quererlo todo los niños de Vidad Kids quieren ser de tod

Con 10, 11 y 12 años, el elenco de Vida ya tiene un pasado y un presente en el mundo artístico.

Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que Vida Kids es uno de los programas más completos de la televisión dominicana.

Segmentos Sus segmentos van desde «La Cocinita con Vicky», donde Vicky muestra los mejores trucos de cocina; hasta el ABC Kids, donde Sara Liz y las gemelas se toman muy en serio la tarea de que los niños aprendan inglés.

«Tratamos de enseñar a los niños a hablar en inglés, hablamos más en inglés que en español porque todo entra por el oído. Tengo muy pendiente enseñarles a formular oraciones, pero ahora estamos con las palabras básicas y la gramática», anunció Sara.

En el Animal Kids, los niños presentan curiosidades sobre animales que quizás no conozcas «y siempre que se pueda los llevan al show»; El Cuento con la Tia Nancy, Consejitos con la Tia Joselyn, Mis Manos lo Hacen, El Titirison y TecnoKids, donde «Braian, habla con mucha propiedad de tecnología»; son otros de los tantos espacios en los que se divide el show y que todos los niños parecen amar, afirmando que se «divierte muchísimo».

«En el CineKids , Daniel Jimenez, un chico con parálisis cerebral que ya es comunicador social, nos habla sobre cine», aperturó con emoción Nancy, aseveró que «en su silla de ruedas, con una solo una mano en función y dificultades para hablar, aun así no se limita».

Las Efemérides, La Entrevista y Talent Kids, donde los niños van a mostrar sus talentos y si cuentan con las posibilidades y cualidades necesarias pueden quedarse, también forman parte de la plataforma.

«Si el niño viene y puede quedarse, considerando que no tenemos un pago y que el padre tiene que asumir una responsabilidad porque no me lo puede tirar ahí tiene que estar con él.. con mucho amor lo recibimos, ahora, sí hay como una línea, para estar… Yo no puede tener una niña que esté con nosotros y entonces en el colegio no tiene buenas calificaciones, o anda muy mal vestida o su instagram esta lleno de cosas que no van con la moral, podemos tratar de enseñarles los valores, pero si no lo coge, lamentablemente se tienen que ir», relató la Tía Nancy.

Además de Televida, los contenidos se difunden a través de su canal de Youtube «Vida Kids RD».

LINK ORIGINAL: Listin Diario

Entornointeligente.com