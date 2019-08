Entornointeligente.com /

El imperio de lencería Victoria’s Secret firmó a su primer modelo transgénero. Se trata de la modelo brasileña Valentina Sampaio , de 22 años, quien publicó en su cuenta de instagram lo emocionada que estaba de ser oficialmente un ‘ángel’ de Victoria’s Secret .

El anuncio lo hizo a través de una fotografía de ella misma, sentada en los vestidores a la espera de su sesión de fotos para la colección ” Pink ” de la línea de ropa intima. Así mismo, Sampaio subtituló la foto diciendo: “Backstage click”.

Ver esta publicación en Instagram

Backstage click @vspink 💕💕 #bastidores #new #vspink #campaign #representatividade #diversity #beauty #selfie #model #life #fashion #usa #vstorm #valentinasampaio #bomdia

Una publicación compartida de Valentina Sampaio (@valentts) el 1 Ago, 2019 a las 8:10 PDT

En otro post, ella escribió: ” Nunca dejes de soñar genteee” , junto con el hashtag #diversity .

Ver esta publicación en Instagram

Never stop dreaming genteee 💋💋💋 #staytuned #bastidores #new #vspink #campaign #representatividade #diversity #beauty #selfie #life #fashion #usa #vstorm #valentinasampaio 🌈✌🏼

Una publicación compartida de Valentina Sampaio (@valentts) el 2 Ago, 2019 a las 11:07 PDT

Según Fox News, la noticia fue confirmada por la modelo brasileña Lais Ribeiro , quien tuiteó: “Primer transgénero en hacer sesión de fotos con VS! ¡Esto me hace muy feliz!”

First transgender to shoot with Vs! This make me so happy! ❤️ pic.twitter.com/JydOd2mFQb

— Lais Ribeiro (@Lalaribeiro16) August 3, 2019

Hace unos días la modelo de la compañía de lencería, Shanina Shaik , de 28 años, dijo en una entrevista con The Daily Telegraph , que el desfile de moda anual no se llevaría a cabo este año:

“Desafortunadamente, el show de Victoria’s Secret no sucederá este año” , reveló Shaik. “Estoy segura de que están tratando de trabajar en la marca y en nuevas formas de hacer el programa, porque es el mejor programa del mundo” . Agregó el ángel.

Aparentemente, el desfile de modas más famoso de la TV, ha sufrido bajas en su rating durante varios años. Anteriormente, en el mes de mayo, se había anunciado que el desfile de modas de Victoria’s Secret no sería televisado este año, ya que la marca cambió de enfoque y se vio obligada a “repensar” como mejorar el show.

El año pasado, la compañía fue criticada cuando el director de marketing de la compañía ” L Brands “, Ed Razek , criticó a los modelos transgénero y de talla grande por no encajar con la “fantasía” que la marca intenta evocar.

En declaraciones a la revista Vogue en ese momento, Razek dijo que no creía que las modelos transgénero deberían ser incluidas en el evento, ya que “el desfile es una fantasía” .

Aunque, después de ser criticado por sus comentarios transfóbicos por celebridades de alto perfil como Rihanna , rápidamente se disculpó.

Fuente Fox News

Redacción GossipVzla

