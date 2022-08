Victoria Beckham y su increíble cambio físico: así es su dieta y entrenamiento

Entornointeligente.com /

M ucho se ha comentado la forma de ser de Victoria Beckham , esposa del exjugador David Beckham y exintegrante de las Spice Girls. Una apariencia de «pija» y adicta al pescado, tal y como ella misma se ha definido en numerosas ocasiones, a la que a algunos les costaría relacionar con un intenso entrenamiento para estar en el mejor estado a sus 48 aáos.

Con el tiempo, todo esto ha cambiado y la empresaria quiere seguir manteniendo su figura. Para ello, Victoria Beckham se puso en manos de un entrenador personal muy reconocido entre los famosos. Se trata de Bobby Rich , quien fuera ganador en cinco ocasiones de medallas de oro en judo y expreparador tanto de su marido como de su hijo, Brooklyn Beckham .

En declaraciones a The Sun, Rich reveló que el ejercicio se había vuelto «una prioridad» para Victoria Beckham , a quien elogió por su «impresionante» dedicación. El entrenador contó en el diario británico que la empresaria está con él «cinco días a la semana» y que no acostumbra a negarse, a pesar de sus numerosos compromisos personales y profesionales : «Incluso si está de viaje no hay excusas y pasamos a las sesiones en línea. De cualquier manera ella está poniendo el trabajo».

