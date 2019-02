Alexis Valdés enfrenta a Donald Trump y a Kim Jong Un en ‘Oficialmente Gay 3’

Entornointeligente.com /

Con nuevas situaciones, nuevos personajes y el único próposito de hacer reír, la comedia Oficialmente Gay 3 , escrita y dirigida por Alexis Valdés tendrá su estreno mundial el viernes 1 de marzo en el Teatro Trail. La obra presentó en la primera parte la historia de Papito, un machista incurable que finge ser homosexual con tal de obtener un trabajo lucrativo en la playa de Varadero. En la segunda , ambientada a principios de la década de 1990, el héroe se enfrentó a la disyuntiva de abandonar su país ante las carencias económicas del llamado Período Especial cubano o ser una víctima más de la crisis. Con ese fin, aprovechó los intercambios culturales entre Cuba y Estados Unidos para organizar una orquesta de mujeres con su esposa, su suegro, su entrenador y él mismo, con miras a presentarse en Arkansas y no regresar a la isla. ¿Qué trae la tercera? SUBSCRIBASE “Ahora los personajes son detenidos como inmigrantes ilegales en Estados Unidos y deportados a Cuba, donde lo han perdido todo. Pero aparece una oportunidad para ganar dinero cuando [se enteran de que el presidente] Donald Trump está ofreciendo un millón de dólares a unos agentes que sean capaces de robar el plano de la nueva bomba nuclear que tiene Corea del Norte“, explicó Alexis a el Nuevo Herald. El elenco está integrado por Roberto San Martín, Yubrán Luna, Orlando Casín, Carlos Cruz, Carlos “Pillín” Marrero, Zajaris Fernández, Raúl González y Claudia Valdés, la esposa del director, quien reaparece en las tablas luego del nacimiento de Lucía, la hija de ambos, de siete meses de nacida. “Como todos [los miembros del reparto] Clau estaba loca por actuar. ¿A qué actor no le gusta ver como el público se ‘rompe’ de la risa con su interpretación? Además de su papel como la esposa de Papito, ella es mi productora desde la primera parte. Es pura energía, creatividad y motivación”, señaló Valdés. Una escena de ‘Oficialmente Gay 3’ con Zajaris Fernández, Raúl González y Claudia Valdés. Cortesía Claudia Valdés En lo que avanza la trama, Papito y su tropa deciden penetrar en territorio norcoreano haciéndose pasar por geishas del Kipunjom, un grupo élite de prostitutas al servicio de Kim Jong Un, el mandatario de ese país. “La tensiones entre Trump y Jung Un son la base de la trama. Como el futuro del mundo está en juego nuestros protagonistas tienen la posibilidad de salvarlo del desastre nuclear”, agregó Alexis, convencido de que su nueva propuesta gustará. “El público conoce que los personajes son muy divertidos y sorprendentes. Si a eso añadimos que la acción se desarrolla en Corea del Norte, el país más hermético y peligroso del mundo adonde estos cubanos de barrio logran entrar disfrazados de geisha, la risa está garantizada”, afirmó. Sobre la puesta en escena, el director destacó “la bella escenografía” de Pedro Balmaseda y Jorge Noa, de la firma Nobarte, y la introdución de números musicales. Según Marisol Correa, directora de la sala, las dos partes de Oficialmente Gay han sido aplaudidas por 170,000 espectadores. Lo que supone un desafío a la hora de superar su propia marca. “El riesgo mayor es siempre escribir una comedia. Sería más fácil escoger un texto que ya sea un éxito internacional, pero yo he apostado desde el primer momento por contar historias sobre los que vivimos en esta ciudad o en Cuba“, afirmó Alexis. Sobre sobre su futuro, el artista dijo que trabaja en un par de guiones de cine y en una idea “futurista” podría terminar en una serie para Netflix. Sin contar que el 9 de marzo retomará el monólogo Tu primo el mono , en el mismo Trail, “porque al público le encanta”. ¿Tendrá alguna participación especial en la saga de su obra más exitosa? “Como en las partes anteriores, seré el espíritu del padre de Papito. Pero esta vez también haré de un presentador y de un agente ruso”, concluyó.

