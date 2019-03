Uruguay XXI prioriza mercado argentino a pesar de dificultades

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Victor Gill Ramirez Venezuela

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Victor Gill Ramirez

El director ejecutivo de Uruguay XXI , Antonio Carámbula, manifestó en una entrevista a Ámbito Financiero, que el país mira con “mucha atención” lo que ocurre en Argentina puesto que -aunque las exportaciones han bajado “bastante” a este destino- sigue siendo uno de los principales socios comerciales, sobre todo en turismo

Respecto a la situación económica argentina, Carámbula dijo sentirse preocupado por la realidad del país vecino, como así también por la competitividad de la región

En materia de exportación de bienes, el titular de Uruguay XXI indicó que aunque hay sectores “más complicados que otros”, actualmente las ventas de productos uruguayos hacia este país ronda entre un 3% y 4% “que no es ni cerca lo que teníamos antes”, indicó

RELACIONADAS Uruguay entre los que más crece en fintech en región By Ángel Asteggiante Uruguay entre los que más crece en fintech en región Loterías ya bloqueó 178 sitios web de apuestas By Ángel Asteggiante Loterías ya bloqueó 178 sitios web de apuestas Petróleo sube por esperanzas de acuerdo comercial By Ángel Asteggiante Petróleo sube por esperanzas de acuerdo comercial El “trabajo sucio” que hizo la devaluación argentina By Ángel Asteggiante El “trabajo sucio” que hizo la devaluación argentina Denuncias por presunta ilegalidad en competencia By Ángel Asteggiante Denuncias por presunta ilegalidad en competencia Sin embargo, el director ejecutivo de Uruguay XXI manifestó que “aún a pesar de las dificultades que atraviesa Argentina nosotros la seguimos priorizando” puesto que “es un socio que nos interesa y que nos va a interesar siempre”

En este sentido, las relaciones comerciales y políticas entre Argentina y Uruguay son para Carámbula un “ganar-ganar” ya que, según indicó, “cuando al vecindario le va bien y particularmente a Argentina le va bien, a nosotros también”

En relación a las inversiones argentinas en Uruguay, Carámbula expresó que en el país hay actualmente unas 300 empresas del país vecino, de las cuales el 30% son compañías globales. “Uruguay es un buen primer paso para las empresas argentinas para comenzar su internacionalización”, dijo el director de Uruguay XXI

Para Carámbula, las relaciones entre ambos países “son muy buenas” y destacó la coincidencia en materia de política comercial

“Apostamos a un comercio libre porque es la forma en que los países tienen para crecer. En un momento de tendencias proteccionistas, es una alternativa y ambos gobiernos tenemos esa coincidencia”, concluyó

Entornointeligente.com