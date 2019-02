El “Parto” Eléctrico

Entornointeligente.com /

(1-2) Motivado por la reciente suspensión del proceso negociador del “Pacto Eléctrico” y las declaraciones recientes del Ministerio de Energía y Minas en el Listín Diario, edición digital del 20/02/2019, cito: ¨El ministro de Energía y Minas y miembro del equipo coordinador del Pacto Eléctrico lamentó que la “miopía política” haya impedido la suscripción de un acuerdo que constituye la base para ordenar el sector, independientemente de quien gobierne al país¨. Les presento algunas consideraciones económicas y operativas que deberían tomarse en cuenta para la culminación exitosa de estas negociaciones. Nota: Por lo elaborado de este artículo, lo presentaré en dos partes. Consideraciones preliminares y básicas. La producción, transporte, distribución y el cobro de la energía eléctrica debe verse como una actividad articulada por las leyes fundamentales de la economía. Además, el Sub Sector Eléctrico debe desenvolverse bajo un esquema de rentabilidad, teniendo como principio cardinal la optimización de sus funciones productivas, distributivas y comerciales del mismo. Existen siete principios básicos que deben regir esta actividad: 1_El Principio de la Escasez: Establece que tener una cantidad mayor de un bien normalmente significa tener una cantidad menor de otro bien. 2_El Principio de Costo/Beneficio: Nunca debe de emprenderse un negocio si su Costo Marginal es mayor que el Beneficio Marginal esperado. 3_El Principio de los Incentivos: Un negocio debe de basarse en el dogma de que los incentivos deben ser usados solo si los beneficios adicionales esperados (producto de los incentivos) son, al menos, iguales o superiores a los costos adicionales (de dichos beneficios) para obtener dichos beneficios. 4_El Principio de la Ventaja Comparativa: Se basa en el postulado de que todo insumo usado se justifica a través de su aporte a la productividad. 5_El Principio del Costo de Oportunidad (CO): Aquellos insumos que tengan un menor Costo de Oportunidad, deben de usarse prioritariamente en vez de los que representan un CO mayor. Los insumos insustituibles son prioritarios; los que son fácilmente sustituibles, no. 6_El Principio del Equilibrio: Un Mercado en equilibrio abre el abanico de posibilidades enormemente a través de la apertura de las posibilidades de inversión. Cuando el Mercado no está en equilibrio surgen las distorsiones y los privilegios irritantes, en ambos lados, de una ecuación compuesta por el elemento de la Oferta y la Demanda. 7_Nunca las condiciones del Mercado se presentan o se dan como un Ceteris-Paribus para cada uno de los agentes interventores. Dicho de otra forma, las oportunidades de Oferta y Demanda para estos agentes no pueden estar sujetas a “normativas” que tratan de equipararlos. Esto es un absurdo económico. 8-Cuando se propone una Corporación Monopsónica, en relación con la compra de combustibles y de los factores de Potencia y Tensión, se incurre en la violación de estos principios o preceptos económicos. 9-Tenemos la urgencia de encaminar el Negocio Eléctrico hacia la apertura total en lo referente a la compra de Combustibles y la Oferta, Contratación y Transmisión de la Energía.

Propuestas especificas A)-Para el Sub Sector Eléctrico: 1- Una revisión y redefinición de los paradigmas que en la actualidad rigen el Negocio Eléctrico en nuestro país. La misma debe de tener en cuenta lo siguiente: a) La Oferta de energía, privada o pública, debe ser de alta prioridad estratégica dentro de los postulados jurídicos que conforman las premisas de los estamentos de la Seguridad Nacional. b) La obligación del Estado Dominicano es garantizar la viabilidad y continuidad de la Oferta Energética nacional, aunque no sea parte de ella. c) El Marco regulatorio del Sub Sector Eléctrico tiene que corresponder al más alto interés nacional sin caer en un clientelismo entrópico ni en las canonjías que favorecen a los agentes del negocio eléctrico nacional. d) La integración vertical deberá ser considerada como una alternativa viable para la estructuración del nuevo modelo económico y financiero del Sub Sector Eléctrico; siempre y cuando se establezca que el propósito fundamental del mismo es el paradigma de “Ganar y Ganar”. 2- La orientación, para los próximos cinco años, de la Matriz de Generación, deberá ser dirigida hacia el uso intensivo de las Energías Renovables, el Gas Natural y, por último, el Carbón Mineral.

