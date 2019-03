Con ayuda de una planta eléctrica AN decreta la alarma nacional

Entornointeligente.com / Ni el Palacio Federal Legislativo se salvó de quedarse sin energía eléctrica este lunes 11 de marzo. A las 10:30 el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional (AN) se mantenía iluminado con ayuda de una planta eléctrica .

El ruido de la planta resonaba en los jardines del Palacio. Mientras, la directiva hacia esfuerzos para completar el quorum mínimo reglamentario de 84 diputados antes del mediodía para autorizar un decreto de alerta nacional por el apagón que afecta a gran parte del país desde el pasado jueves 7 de marzo.

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó , apareció a la 1:15 pm rodeado de fotógrafos y periodistas que transmitían su ingreso al hemiciclo. Iba acompañado por el diputado Miguel Pizarro y los vicepresidentes Edgar Zambrano y Stalin González

“Señores de las Fuerzas Armadas, ustedes saben la injerencia de Cuba en la inteligencia y la contrainteligencia, no vamos a seguir financiando indirectamente esta injerencia que busca someter a la Fanb. No más petróleo a Cuba y solicitamos la cooperación internacional para hacer efectiva esta medida”, sentenció Guaidó desde la tribuna de oradores como parte del decreto de alarma nacional

El presidente de la AN condenó que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López , afirmara que no pasa nada en el país a pesar del peor apagón de su historia

“En cuatro días de tragedia dice que hay normalidad. No. Hubo conato de saqueos, muertes de niños inocentes. No hay normalidad en Venezuela y no vamos a permitir que se normalice una tragedia como esta”, afirmó

Guaidó reiteró de nuevo que todas las opciones están sobre la mesa para lograr el “cese de la usurpación” en Miraflores

El mensaje del diputado Henry Ramos Allup hacia Padrino López fue más duro. “Tú eres el principal responsable porque ha Maduro lo que lo hace tan nefasto son las bayonetas que tu controlas”, espetó

“¿Por qué Venezuela tiene que pagar el culillo de (Nicolás) Maduro y los militares?”, preguntó de forma enfática en su intervención

Al cierre de su discurso se dirigió también a Guaidó: “Tenga la seguridad que algunos de nosotros, que sí podemos decir las cosas con más soltura y menos consecuencias, vamos a apoyarlo”

La aprobación del decreto de alarma nacional fue unánime. Todos los diputados presentes en el hemiciclo de sesiones de la AN, exchavistas y opositores, autorizaron al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó , a declararlo, basado en el artículo 338 de la Constitución que establece:

“Podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación o de sus ciudadanos o ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta treinta días, siendo prorrogable por treinta días más”

AN autoriza a Guaidó declarar estado de alarma nacional por apagón

La diputada y exmilitante de Tupamaro, Arkiely Perfecto, expresó: “Perdí 19 años de estafa de mi vida apoyando a este gobierno. Levantamos ese espíritu de valentía que se ha perdido por una caja Clap que es un grillete mental”

Agresión a la salida

Seguidores de Nicolás Maduro , desde las instalaciones de Antv, edificio que está al frente del Palacio Legislativo, gritaron groserías y amenazas a Juan Guaidó y a los diputados que salían al término de la sesión

También detonaron un artefacto sonoro dentro de la zona de seguridad de la sede del Poder Legislativo en presencia de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana ( GNB ), con equipo antimotín, sin que los militares hicieran algo

