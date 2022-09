Vicky Martin Berrocal nos recuerda la importancia de un vestido negro para acertar siempre y lo tenemos por menos de 25 euros

Entornointeligente.com /

Lo reconozco, desde hace años, siempre que me falta inspiración recurro al estilo Vicky Martín Berrocal , esto es para mí: recurrir a un total look en negro para acertar en cualquier ocasión . No importa si asistir a una boda con un Little Black Dress (o no tan little) era saltarse el protocolo , las reglas están para romperlas y para mí el negro , es siempre un rotundo SÍ.

En Trendencias Jennifer Lopez: los 25 mejores looks hasta la fecha que la han convertido en un icono del mundo de la moda Seguro que todas estamos de acuerdo en mayor o menos medida con esta afirmación, por eso, el último look de la diseñadora para asistir a un evento de Prime Video , nos parece un gran acierto. Un vestido negro largo hasta el tobillo, de corte ajustado, escote cuadrado y manga larga de su propia cosecha.

Vicky apuesta por el clásico en todo su esplendor , por eso combina el vestido con unos stilettos también negros con puntera de pico y tacón, unas ondas al estilo old Hollywood y labial rojo súper favorecedor. El resultado es un look atemporal tan elegante que es imposible no acertar.

El protagonista del outfit lo firma Victoria pero aún no está disponible en su web. La buena noticia es que hemos encontrado una réplica bastante similar del vestido en Asos por solo 22,99 euros.

Vestido midi negro fruncido de manga larga de malla de ASOS DESIGN

PVP en Asos 22,99€ Para completar el look Aunque el protagonista del outfit es el vestido , tenemos fichados el resto de complementos del estilismo para clonarlo en clave low cost al completo.

Zapatos de tacón tipo stilettos en color negro de Sfera por 29,99 euros.

Tacón stiletto Sfera

PVP en Sfera 29,99€ Pendientes largos de Parfois con diseño plateado por 8,99 euros.

Pendientes de mujer largos con forma de rombos en plateado

PVP en El Corte Inglés 8,99€ Labial rojo mate de Mac , el auténtico toque de color del look que encontramos rebajado en Druni por 23 18,40 euros.

Matte Lipstick MAC COSMETIC

PVP en Druni 18,40€ Otras ofertas interesantes Si tu almohada tiene más de dos años, ha llegado la hora de cambiarla y estas son seis buenas opciones Cada cosa en su sitio: los seis accesorios para organizar la cocina que realmente merecen la pena No solo capazos: seis bolsos ideales para llevar todo lo que necesitamos a la playa o la piscina Recuerda que puedes seguir ahorrando cada día con los cupones descuento de Amazon

Fotos | @vickymartinberrocal

