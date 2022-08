Vicepresidenta irá a posesión de Petro

Entornointeligente.com /

Lima. (AFP)- El presidente de Perú, Pedro Castillo, informó al mandatario electo de Colombia, Gustavo Petro, que no podrá participar en la transmisión de mando en ese país por la negativa del Congreso a autorizar su viaje, y que en su lugar acudirá la vicepresidenta Dina Boluarte. El «presidente Pedro Castillo manifestó a su homólogo Iván Duque y al presidente electo Gustavo Petro que no podrá participar en la Transmisión de Mando de Colombia el 7 de agosto, por decisión del Congreso, y que será debidamente representado por Dina Boluarte», indicó la Cancillería en Twitter. «Mediante misivas, el presidente expresó que la decisión del Congreso no se condice con la altísima valoración que el Perú otorga a su relación con Colombia; y aseguró que continuarán enriqueciendo la agenda bilateral, priorizando el desarrollo sostenible de nuestros pueblos», agregó la Cancillería. El Congreso, dominado por la derecha, se negó a autorizar a Castillo a salir del país para asistir a la posesión de Petro como presidente de Colombia el 7 de agosto. Es la primera vez en las últimas tres décadas que un jefe de Estado ve frustrada su expectativa de viajar en una misión oficial. Entre los legisladores se alegó que el presidente enfrenta cinco investigaciones fiscales por presunta corrupción, una situación inédita en Perú para un mandatario en ejercicio. Castillo había pedido permiso para salir del territorio nacional del 6 al 8 de agosto.

