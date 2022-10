Vicepresidenta Dina Boluarte felicita a los peruanos que cumplieron con votar el domingo

Entornointeligente.com /

«Quiero felicitar a las hermanas y hermanos que el domingo fuimos a votar en estas fiestas democráticas que cada cuatro años eligen a las autoridades regionales y locales. Desde acá felicitar a los alcaldes y gobernadores que han sido elegidos para poder administrar, por cuatro años, sus comunidades», sostuvo Boluarte a su salida del Congreso de la República. Asimismo, la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social criticó la negativa del virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de sostener una reunión con el Presidente de la República, Pedro Castillo. «Decir ‘yo no converso con el Ejecutivo’ es negarse a sí mismo a hacer un trabajo eficiente desde la Municipalidad Metropolitana de Lima», expresó. También lea: [ Alcalde de Lima: coordinación entre municipio y el Gobierno es clave y debe darse ] Agregó que el país no tiene que estar dividido y que no es momento de seguir polarizando a la sociedad peruana. «Las autoridades tenemos la responsabilidad de llamar a esa gran unidad para poder trabajar por los intereses para los cuales hemos sido elegidos autoridades y resolver los temas de nuestra localidad», reflexionó. Saludo al virtual alcalde de Lima La vicepresidenta Boluarte saludó y felicitó la elección del virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a quien le augura éxito en la gestión de la ciudad. «Ratifico la voluntad de un trabajo articulado entre el Gobierno Central y la administración edilicia, para beneficio de la población limeña», concluyó. Saludo y felicito la elección del virtual alcalde de Lima Rafael López Aliaga, a quien le auguro éxito en la gestión de la ciudad. Además, ratifico la voluntad de un trabajo articulado entre el gobierno central y la administración edil, para beneficio de la población limeña.

— Dina Boluarte Z. (@DinaErcilia) October 4, 2022 (FIN) GSR/JCR GRM Más en Andina: #EleccionesMunicipales2022 La segunda vuelta solo procede para la elección de los gobernadores regionales. ??? https://t.co/NETssgyaQc pic.twitter.com/2v1MY83szw

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) October 4, 2022 Publicado: 4/10/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com