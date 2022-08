Vicente Brito: Promoción económica vs. realidades

Entornointeligente.com /

Lo podemos observar como en el transcurso del 2022, los impuestos nacionales y municipales han tenido incrementos considerables que al compararlos con cualquiera de los países de la región los nuestros son los de mayor aumento en lo que va de año, esto unido al costo creciente de los servicios públicos (electricidad, agua, aseo urbano) han creado una situación compleja para buena parte de las empresas privadas nacionales, normalmente estos incrementos impositivos y de servicios públicos forman parte del costo de los productos que se ofrecen y que el consumidor termina pagando, lo cual es difícil realizar por las empresas ya que el poder adquisitivo existente para la mayoría de las familias limita la capacidad de consumo.

Los anuncios de medidas para apuntalar el crecimiento económico no tienen impacto en la generación de empleos, lo cual si lo pueden hacer las empresas existentes si se reducen los costos impositivos y de servicios públicos, a niveles que no limiten la capacidad de crecimiento de las empresas y no causen mayores precios de los productos de consumo.

Vicente Brito

Presidente

Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución.

