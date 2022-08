Viceministro justifica uso de gases lacrimógenos contra una mujer embarazada

Entornointeligente.com /

«La policía siguió los protocolos correspondientes», así justificó el viceministro de Régimen Interior, Ismael Téllez, el accionar de la Policía Boliviana que roció gas lacrimógeno contra un grupo de vecinas de la zona de Villa Fátima, que pedían a los efectivos policiales retirarse del lugar. Entre ellas, había una mujer embarazada. «La policía siguió los protocolos correspondientes. Se acerca a la persona, le indica con mucha amabilidad para que evacúe del lugar para que no sea afectada por las explosiones de las dinamitas, pero la persona permanece y lo único que hace el efectivo policial es rociarle con gas para que pueda evacuar porque no queremos que haya más enfrentamientos, más heridos en esa razón. El policía siguió los protocolos», aseguró Téllez en una conferencia de prensa. En un vídeo de Erbol, se ve a los efectivos de la Unidad Táctica Operativa Policial (Utop) como rocían con un gas en lata a los rostros de un grupo de mujeres. Los de la UTOP, en las imágenes, tienen una actitud prepotente y piden a las vecinas retirarse del lugar. En la conferencia de prensa, Téllez respondió molesto a las consultas de los periodistas y aseveró que «el efectivo policial siguió los protocolos correspondientes». Horas antes, el subcomandante de la Policía, Álvaro Álvarez, informó que ya se identificó al Policía que actuó de esa manera y que asumirán las acciones correspondientes. «El comando departamental de la Policía ya ha tomado las acciones pertinentes en función del accionar del día de ayer, ya fue identificado el efectivo aún no se puede generar un juicio de valor (sobre) si será dado de baja o no, pero el comando departamental inicio las acciones investigativas», dijo.

