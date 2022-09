Viceministro de Sudáfrica en Caracas para preparar visita de Maduro a su país

Entornointeligente.com /

«Entre Sudáfrica y Venezuela existen oportunidades significativas y mutuamente beneficiosas en varias áreas, como agronegocios, economía azul, energía, minería y productos farmacéuticos», destacó Botes

El viceministro de Relaciones Internacionales y Cooperación, Alvis Botes , hace una visita oficial a Venezuela para repasar la relación bilateral y preparar un futuro viaje a su país del presidente venezolano, Nicolás Maduro .

Según un comunicado emitido este jueves por su departamento, Botes ha aceptado la invitación del viceministro venezolano para África, Yuri Alexandre Pimentel Moura, para ir a Caracas, citó Efe .

«La visita del viceministro Botes tiene como objetivo preparar la visita del presidente Maduro a Sudáfrica y hacer un balance de los avances en las relaciones bilaterales desde la Reunión de Expertos Técnicos Sudáfrica–Venezuela que se llevó a cabo en Sudáfrica en 2019», explicó la nota, sin precisar fecha para el viaje de Maduro.

«Entre Sudáfrica y Venezuela existen oportunidades significativas y mutuamente beneficiosas en varias áreas, como agronegocios, economía azul, energía, minería y productos farmacéuticos», destacó Botes.

Por su parte, la embajadora sudafricana en Venezuela, Adv Lindiwe Maseko, aseguró que la diplomacia cultural, comercial y parlamentaria seguirá nutriendo los vínculos entre ambos países, con el intercambio de experiencias y conocimientos.

«Las sanciones hicieron que los venezolanos reconocieran el potencial que tienen dentro de sí mismos, los hizo pensar hacia afuera y darse cuenta de lo capaces que son de hacer las cosas por sí mismos», destacó la embajadora.

Sudáfrica y Venezuela establecieron sus relaciones diplomáticas en 1993. Apenas dos años después Venezuela abrió su embajada en Pretoria y la nación africana hizo lo propio en 1998 en Caracas.

En julio de 2007, ambos países firmaron un memorando de entendimiento sobre consultas bilaterales.

Y en 2008 se rubricó un Acuerdo Marco de Cooperación, que allanó el camino para la cooperación en los sectores de energía, minería, agricultura y actividades sociales y culturales.

Los dos países acordaron establecer una Comisión Bilateral Conjunta para monitorear la implementación del Acuerdo Marco de Cooperación e identificar nuevas áreas de cooperación.

