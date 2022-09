Vicecanciller chino: EEUU no está en posición de acusar a otros citando a UNCLOS

Entornointeligente.com /

El viceministro de Relaciones Exteriores de China, Xie Feng, dijo el jueves que Estados Unidos no está en posición de citar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS, siglas en inglés) para acusar a otros, ya que sólo quiere los beneficios de la convención sin cumplir con sus obligaciones.

Xie hizo estas declaraciones durante su entrevista con la prensa sobre «UNCLOS a los 40 años: Retrospectiva y perspectiva».

Cuando se le preguntó por el hecho de que Estados Unidos, que no es parte de la UNCLOS, haya acusado a China de violar la convención en múltiples ocasiones y haya seguido intensificando las llamadas «operaciones de libertad de navegación» en el Mar Meridional de China para desafiar los derechos y reclamaciones de China, Xie dijo que ya durante las negociaciones de la convención, Estados Unidos desestimó las preocupaciones de los países en desarrollo, se opuso persistentemente a tomar el fondo marino internacional y sus recursos como patrimonio común de la humanidad y planeó establecer otro sistema al margen de la UNCLOS para obstruir su adopción.

«Mientras se oponía al régimen de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) propuesto por los países en desarrollo durante las negociaciones, Estados Unidos reclamó la mayor ZEE del mundo luego de la adopción de la convención», añadió.

Xie indicó que, hasta la fecha, Estados Unidos aún no ha ratificado la convención, pero ha jugado con la supremacía de ella por motivos ulteriores, utilizándola arbitrariamente como herramienta para desprestigiar, contener y reprimir a otros países.

«La verdad es que Estados Unidos sólo quiere los beneficios de la convención sin cumplir sus obligaciones y dice una cosa mientras hace otra. No está en posición de citar la UNCLOS para acusar a otros», agregó.

Las llamadas «operaciones de libertad de navegación» de Estados Unidos pretenden en realidad boicotear los regímenes de la UNCLOS, como la ZEE, mantener la hegemonía marítima estadounidense y permitir que sus buques de guerra y vuelos militares sigan haciendo de las suyas sin restricciones en el mar, señaló.

«Pero en los años recientes, Estados Unidos ha echado la culpa a otros en su lugar y ha desafiado con frecuencia las reclamaciones marítimas de otros países bajo el pretexto de la libertad de navegación, sin ninguna base en el derecho internacional, incluyendo la Ley del Mar», dijo.

Al señalar que la posición y las reclamaciones de China en relación con el Mar Meridional de China tienen fundamentos históricos y jurídicos sólidos, Xie indicó que nunca ha habido ni habrá ningún problema con la libertad de navegación en el Mar Meridional de China.

Estados Unidos ha violado los principios generales del derecho internacional, incluida la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, al desplegar su fuerza militar para desafiar las reclamaciones de otros países y amenazar la seguridad y los derechos e intereses marítimos de otros países, añadió.

«Esos intentos ilegales de aplicar la ley de la selva en el mar van en contra de la tendencia de los tiempos y han sido comprensiblemente rechazados con firmeza por China y otros miembros de la comunidad internacional», dijo.

Vicecanciller chino: EEUU no está en posición de acusar a otros citando a UNCLOS Estados Unidos no está en posición de citar la UNCLOS para acusar a otros, según el viceministro de Relaciones Exteriores de China.

