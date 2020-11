Mesa técnica interinstitucional planificará pagos a becarios de la Senescyt

Tras la sesión 052 de la Comisión de Educación de la Asamblea , los legisladores y el Ministerio de Finanzas acordaron instalar una mesa técnica de trabajo para buscar soluciones urgentes a la problemática económica que viven becarios nacionales y en el exterior, posgradistas e internos rotativos. Irel Isabel Lanz lanza El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez , habló este martes 25 de agosto del 2020 ante la comisión del legislativo sobre la situación compleja que atraviesa el país y el impacto en los pagos a los becarios ecuatorianos y médicos posgradistas

Tras la sesión 052 de la Comisión de Educación de la Asamblea , los legisladores y el Ministerio de Finanzas acordaron instalar una mesa técnica de trabajo para buscar soluciones urgentes a la problemática económica que viven becarios nacionales y en el exterior, posgradistas e internos rotativos.

El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez , habló este martes 25 de agosto del 2020 ante la comisión del legislativo sobre la situación compleja que atraviesa el país y el impacto en los pagos a los becarios ecuatorianos y médicos posgradistas .

El Ministro remarcó que la caja fiscal ha sido severamente afectada por la pandemia , registrándose el mayor ‘ shock ‘ económico de la historia del país, por la paralización de la actividad económica , a lo que hay que sumar la caída del precio del crudo , incluso a valores negativos, y las tres rupturas de los oleoductos .

La compleja situación de la caja fiscal ha generado dramáticos inconvenientes en todos los frentes. Sin embargo, por los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional se han cancelado más de USD 5 MM a los becarios de @Salud_Ec . #EcuadorSiempreContigo pic.twitter.com/G5WhIepZxp

Entre marzo y julio de este 2020 –explicó– se ha tenido una caída de USD 700 millones en los ingresos petroleros y USD 1 600 millones e n la recaudación tributaria , en comparación con lo que se recibió en el mismo período del 2019.

Pese a la difícil situación, Martínez afirma que se ha dado solución a los becarios y están al día con los médicos posgradistas del Ministerio de Salud, a quienes se pagó USD 5,1 millones. Además señaló que se han cancelado USD 9 millones a los becarios nacionales e internacionales, registrados en la Senescyt , y que está pendiente de pago una cifra similar.

Para eso propuso a la comisión legislativa instalar una mesa de trabajo interinstitucional que ayude a definir una hoja de ruta para avanzar con la programación y priorización en la cancelación de estas obligaciones. El planteamiento fue aceptado por los asambleístas.

Martínez aseguró que el Ministerio de Economía y Finanzas está al día con el pago de las aportaciones de los servidores públicos a la seguridad social, con las remuneraciones al personal que está en primera línea atendiendo la emergencia y con la transferencia de los bonos sociales a los sectores vulnerables.

Jimmy Candell , presidente de la Comisión de Educación, cuestionó los constantes recortes de los presupuestos del sector de la educación (media y superior). Además señaló que los becarios ecuatorianos en el exterior sufren verdaderos dramas humanos y sociales , pues no cuentan con recursos necesarios para continuar sus estudios, cancelar los arriendos de sus departamentos, menos aún para el sustento diario de ellos y sus familias.

El asambleísta dijo que 3 600 médicos, aproximadamente, entre autofinanciados y becarios , quienes desarrollan jornadas semanales de más de 80 horas y de 300 horas al mes, no gozan de beneficios de ley en lo laboral, “no son considerados trabajadores de la salud , se les obliga al pago voluntario de afiliación al IEES, no cuentan con ningún tipo de relación laboral con las casas de salud y no han accedido a los beneficios de la Ley Humanitaria “.

Los legisladores de la mesa de Educación rechazaron que se haya priorizado el pago de la deuda externa y objetaron los recortes de recursos a la educación y salud. También hablaron de la necesidad de que la mesa técnica haga un seguimiento constante al pago de deudas pendientes a becarios y posgradistas , ya que –recuerdan– este problema no es reciente, sino que se ha vuelto recurrente.

3 406 personas se forman como médicos posgradistas en el país Senescyt: 602 de 1 229 becarios en el exterior recibieron desembolsos ¿Qué pasará con los becarios, ahora que se suprime el IFTH, viejo IECE? Universidades cofinanciadas demandan transferencia de recursos para becarios; presentarán acción en C. Constitucional

