Vice-ministro da Defesa da Rússia é afastado do cargo

O vice-ministro da Defesa russo, o general do Exército Dmitri Bulgakov, responsável pelo abastecimento e munições, foi demitido do cargo, informou este sábado o governo russo em comunicado.

Para o cargo foi designado o general coronel Mijail Mizintsev, que até agora desempenhava funções como chefe do Centro de Comando Nacional da Defesa.

«O general do Exército Dmitri Bulgakov foi libertado do seu cargo de vice-ministro de Defesa da Rússia, por ter recebido outro destino» , refere-se no comunicado, sem mais detalhes.

Subscrever O novo vice-ministro da Defesa, com 60 anos, comandou operações do Exército russo na Síria e dirigiu o assalto que em maio terminou com a captura da cidade de Mariupol, no sueste da Ucrânia.

Esta substituição ocorre numa altura em que o presidente russo, Vladimir Putin, convocou a «mobilização parcial» de reservistas para reforçar a ofensiva na Ucrânia.

