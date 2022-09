Vice da Câmara do Marco de Canaveses prepara queixa ao PS contra a presidente da autarquia

Entornointeligente.com /

As eleições para a nova comissão política do PS do Marco de Canaveses, marcadas para 8 de Outubro, já abriram uma fractura no partido, concretamente entre a presidente da câmara, Cristina Vieira, que lidera também a estrutura concelhia, e Mário Bruno Magalhães, até agora vice-presidente do executivo.

A presidente da câmara invoca «falta de lealdade» do seu vice-presidente, «evidenciada através de um comportamento reiterado no tempo e que se degradou ao longo dos últimos meses», o que conduziu a que o despromovesse no cargo. Já Mário Bruno Magalhães garante que o anúncio da sua candidatura à concelhia socialista local levou a autarca a afastá-lo das funções que desempenhava no executivo, retirando-lhe confiança política e os pelouros.

«Talvez motivado por uma eventual ascensão ao cargo de presidente da câmara municipal, fruto de rumores de que eu sairia para outro cargo de nomeação política, o engenheiro Mário Bruno de Magalhães agravou uma série de comportamentos inqualificáveis e que colocam em causa até a união e coesão do executivo, não me deixando alternativa senão a retirada da confiança política», afirma Cristina Vieira, numa resposta enviada ao PÚBLICO.

A autarca demonstra insatisfação com o desempenho do vereador e assume que esse descontentamento pesou no momento de lhe retirar a confiança política. «A falta de lealdade tem também a ver com a inoperância do vereador em várias matérias. Ele repetidamente fazia promessas aos munícipes que não cumpria – nem sabia se podia cumprir – e justificava, sem qualquer motivo para isso, sacudindo as responsabilidades para a presidente. É um comportamento inaceitável», contextualiza.

Já o vereador Mário Bruno de Magalhães tem outra interpretação. Revela que o seu afastamento do cargo de vice-presidente está relacionado com a sua candidatura à concelhia socialista, que «estava a ser preparada desde o Natal do ano passado e que era do conhecimento da presidente de câmara.»

Ao PÚBLICO, o vereador agora sem pelouros defende-se e diz que «18 dias depois de ter anunciado a sua candidatura, Cristina Vieira tornou pública a sua recandidatura à concelhia num jornal local.»

Num comunicado que emitiu esta segunda-feira, a autarca socialista precisa que «procedeu à avocação de todas as competências delegadas e subdelegadas no presente mandato ao vice-presidente, Mário Bruno Magalhães, através de um despacho com efeitos a partir das 00h00 do dia 6 de Setembro». Para além dos Assuntos Jurídicos e Fiscalização; Recursos Humanos e Qualidade dos Serviços, Mário Bruno Magalhães era o responsável pelos pelouros dos Assuntos Jurídicos e Fiscalização; Recursos Humanos e Qualidade dos Serviços; Ambiente, Concelho Verde e Serviços Urbanos; Feiras e Mercados; Obras Públicas; e Segurança e Polícia Municipal. O novo vice-presidente é o vereador Nuno Vítor Pinto.

A presidente da câmara assume que a decisão de retirar a confiança política ao vereador «foi uma decisão ponderada e não tem a ver com um episódio pontual.» Além disso, acrescenta, «os planos de acção partidária não se misturam com o exercício de funções no executivo municipal».

Por outro lado, Cristina Vieira desmente que a candidatura do seu ex-vice-presidente à concelhia tivesse sido acordada consigo. E garante: «Em nenhum momento me pronunciei sobre a eventual candidatura.»

Reagindo às críticas de falta de «lealdade institucional» para com a autarca, o vereador refuta a acusação e diz que se vive um «ambiente hostil» na autarquia. «Nunca fui desleal e por isso não encontro razões para que me tenha sido retirada a confiança política. Para mim, a gratidão e a lealdade são valores que muito prezo», observa.

Em declarações ao PÚBLICO, Mário Bruno Magalhães refere que Cristina Vieira não lhe podia ter retirado a confiança política uma vez que se trata de uma «competência que cabe aos órgãos do partido, concretamente ao secretariado concelhio e à comissão política concelhia.» Por essa razão, adianta que vai denunciar o caso à direcção nacional do PS e também à federação distrital do Porto, de cujo secretariado faz parte.

Numa carta recente que fez chegar ao presidente da distrital PS-Porto, o ex-vice-presidente conta que a sua candidatura «surge após e por diversas vezes ter conversado com a actual presidente da concelhia do Marco de Canaveses (…), conversas essas que se intensificaram após as eleições autárquicas.»

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com