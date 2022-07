Viatura da comitiva do primeiro-ministro de Cabo Verde envolvida em acidente

Entornointeligente.com /

Uma das viaturas da habitual comitiva do primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, sofreu um aparatoso acidente durante uma deslocação do chefe do Governo, na última noite, com os envolvidos a serem socorridos no hospital.

A confirmação, depois de várias fotografias a circularem nas redes sociais nas últimas horas, foi feita esta manhã pelo próprio primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, numa mensagem na sua conta oficial na rede social Facebook.

«Gostaria de agradecer todos os que têm perguntado e demonstrado preocupação com a informação que está a circular sobre o acidente com a comitiva do primeiro-ministro, e tranquilizar a população de que todos os envolvidos se encontram bem» , lê-se na mensagem, que não adianta mais pormenores sobre o incidente.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Acrescenta, contudo, que «tanto os integrantes do carro que faz parte da comitiva» oficial, como «o motorista do outro carro envolvido no acidente, receberam assistência médica no Hospital Dr. Agostinho Neto e passam bem» .

«Agradecemos a preocupação de toda a população, as várias chamadas e mensagens que me têm dirigido e ao meu staff» , lê-se ainda na mensagem de Ulisses Correia e Silva.

Na agenda oficial do primeiro-ministro da tarde de segunda-feira, bem como da desta terça-feira, consta a deslocação ao interior da ilha de Santiago.

Ao final do dia de segunda-feira estava prevista a inauguração da estrada Chã de Tanque/Palha Carga/Picos de Reda e Lagoa. Trata-se de uma estrada construída de raiz e asfaltada, que se segundo o Governo se insere no quadro do programa de investimentos públicos para «impactar positivamente na qualidade de vida das pessoas», totalizando 12 quilómetros, numa obra orçamentada em 370 milhões de escudos, financiada pelo Estado cabo-verdiano e pelo Banco Mundial.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com