Viana do Castelo. Pastor alemão resgatado pela Polícia Marítima na praia do Lumiar

Um cão de raça pastor alemão foi resgatado, esta segunda-feira, pela Polícia Marítima de Viana do Castelo, depois de ter sido encontrado isolado numa rocha na praia do Lumiar.

Foi um popular que se encontrava no local que avisou a Polícia Marítima, pelas 18h, do animal que estava «isolado numa rocha na água, junto à praia do Lumiar», indicou a autoridade marítima em comunicado divulgado hoje.

O resgate foi feito por elementos da Polícia Marítima, bem com o apoio dos elementos da Associação de Nadadores-salvadores «Coordenada Decimal» e de um elemento do Programa «Praia Segura».

Nesse momento, verificou-se que o cão estava «bem fisicamente e bem nutrido, não apresentando sinais de maus tratos».

«O cão não apresentava identificação na coleira ou chip», adiantou a autoridade, ao adiantar que iniciou diligências «junto do canil intermunicipal de Viana do Castelo para entregar o cão», acabando por ficar posteriormente na associação «Resgate Adoção Viana».

LINK ORIGINAL: iOnline

