Viana do Castelo: hotel fechado há 16 anos vai reabrir. Vila Sol torna-se D. Aninhas

O hotel Viana Sol, em Viana do Castelo, fechado há 16 anos, reabre em Fevereiro de 2023, após uma remodelação de 10 milhões de euros como hotel temático e criará 35 postos de trabalho diretos, foi hoje divulgado.

Em declarações aos jornalistas no final da reunião de câmara, onde foi questionado sobre o destino da unidade hoteleira pelo vereador do PSD, Eduardo Teixeira, o presidente da autarquia adiantou que a remodelação do interior do edifício e dos seus 64 quatros «será inspirada na cultura vianense, nomeadamente na pesca, na filigrana, nos bordados de Viana e nos Caminhos de Santiago de Compostela, na Galiza».

«Mais uma vez estamos na presença de um investidor vianense, que adquiriu o hotel e está a iniciar um processo de requalificação para reabrir o hotel temático, que se chamará Dona Aninhas, em Fevereiro do próximo ano», adiantou Luís Nobre.

Para o autarca socialista, trata-se de «uma boa notícia para a dinamização do centro histórico, para aumentar a oferta hoteleira da cidade».

«É importante recebermos investimento, não só dos empresários vianenses, mas também de empresários externos ou até internacionais. Isso demonstra o ambiente de confiança relativamente à dinâmica do concelho e da cidade, num sector muito particular que é o sector da hotelaria», adiantou.

Luís Nobre referiu ainda que «a rede de hotéis da cidade continua a crescer», apontando «a conclusão em breve do processo de licenciamento da funcionalização do antigo Pedra Alta , em Serreleis e, em meados de Setembro, o reinício da construção da nova unidade hoteleira do grupo B&B Hotels em Viana do Castelo».

Recentemente, foi também anunciada a abertura à hotelaria da estação ferroviária de Viana .

O hotel Dona Aninhas, um investimento do grupo Madre Turismo, que detém unidades hoteleiras no Algarve, está situado no Largo Vasco da Gama, em junto à antiga doca comercial da cidade, onde se encontra atracado o navio-museu Gil Eannes.

LINK ORIGINAL: Publico

